Seria FIFA z wieloletnią licencją na hiszpańską ekstraklasę

Hiszpańska La Liga zagości na dłużej w piłkarskiej serii FIFA. "Elektronicy" poinformowali, że przedłużyli umowę licencyjną z federacją na kolejne 10 lat. Oznacza to, że do 2030 roku gracze w grach od EA będą mogli spodziewać się oficjalnych nazw zespołów, barw klubowych, herbów itp. Aktualne kluby hiszpańskiej ekstraklasy będą dostępne we wszystkich trybach gry FIFA 21 i kolejnych corocznych odsłonach do czasu wygaśnięcia nowej umowy.

Poinformowano także, że FIFA 20 to najpopularniejsza odsłona serii. Jak podaje EA, tytuł cieszył się większym zainteresowaniem niż wcześniejsza odsłona cyklu. Konkretnych liczb jednak nie podano.

W tym roku czeka nas premiera gry FIFA 21, która szykowana jest z myślą o PC i konsolach obecnej oraz nadchodzącej generacji, a także Nintendo Switch. Premiera gry ma mieć miejsce 2 października.