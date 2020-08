FIFA 21 z opcją cofania czasu w meczach. Czy jest ona potrzebna?

EA Sports

Wiele gier wyścigowych posiada wbudowaną funkcję cofania czasu. Wypadnięcie z toru nie stanowi już niebezpieczeństwa utraty pozycji i w kilka sekund możemy cofnąć czas i spróbować bezpiecznie pokonać zakręt. Do tej pory takie rozwiązanie raczej nie pojawiało się w innych gatunkach, teraz jednak zobaczymy je w FIFA 21. Tak, EA pozwoli nam w meczach ze sztuczną inteligencją cofnąć czas, np. przy utracie bramki. Odbywa się to dokładnie na takiej samej zasadzie, jak w grach sportowych. Załączamy powtórkę i cofamy do momentu, który nas interesuje, a później otrzymujemy drugą szansę na to, by się poprawić i zwiększyć szansę na wygraną.

Warto zaznaczyć, że system ten nie będzie działał we wszystkich trybach gry i skorzystamy z tego wyłącznie w szybkim meczu przeciwko komputerowi. Dzięki temu EA będzie mogło sprawdzić czy rozwiązanie to przypadnie do gustu graczom, a jednocześnie nie będzie ingerować w wyniki meczów w tych "istotniejszych" rozgrywkach.

FIFA 21 zadebiutuje 6 października.