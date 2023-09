Seria Niefortunnych zdarzeń: popularna seria wkrótce z kolejnymi tomami

HarperCollins Polska

Reklama

Książki Lemony Snicketa mają w sobie to coś, co przyprawia młodych czytelników o dreszcze i zawał serca, ale też sprawia, że trudno się oderwać. Dlatego właśnie Seria Niefortunnych Zdarzeń zyskała miliony wielbicieli o mocnych nerwach na całym świecie, a także została zekranizowana przez Netflix. Bo nic bardziej nie przemawia do młodych ludzi niż pasmo nieszczęść, które staje się udziałem rodzeństwa Baudelaire, podczas czytania w komforcie własnego łóżka, czy fotela.

Na czytelniczki i czytelników już pod koniec września spadną kolejne kłopoty we Wrednej wiosce i Szkodliwym szpitalu. Natomiast dla osób, które nie zdążyły trafić na Przykry początek (czyli 1 tom serii) w księgarniach czeka już dodruk. Idealnie się wpasuje w przygnębiający początek roku, błotniste albo ulewne wieczory i jesienną szarugę. Warto być przygotowanym na wszystko, jak Wioletka, Klaus i Słoneczko…

Wredna wioska oraz Szkodliwy szpital trafią do księgarń 27 września nakładem wydawnictwa HarperCollins Polska.

Wredna wioska - opis i okładka

Źródło: HarperCollins Polska

Jeśli uważacie, że po nieszczęściach, które były udziałem Wioletki, Klausa i Słoneczka Baudelaire, rodzeństwu należy się w końcu odrobina spokoju i życzliwy opiekun, jesteście w błędzie.

Znane powiedzenie mówi: „Do wychowania dziecka potrzeba całej wioski”. Dlatego pomysł przejęcia kolektywnej opieki nad młodymi Baudelaire’ami przez społeczność mieściny o wdzięcznej nazwie WZS wydaje się genialny. Niestety sieroty trafiają do miejsca, które zamiast sielskich widoków, życia w zgodzie z naturą i mleka prosto od krowy oferuje cokolwiek nieprzyjemne doznania. Wioletka, Klaus i Słoneczko muszą się zmierzyć m.in. z absurdalnymi prawami Rady Starszych, panoszącymi się wszędzie krukami oraz ciężką pracą fizyczną. Sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót, gdy w WZS dochodzi do morderstwa, a na scenę wkracza podejrzanie znajomo wyglądający Detektyw Dupin.

Informacje o książce na stronie wydawcy.

Szkodliwy szpital - opis i okładka

Źródło: HarperCollins Polska

zy w ostatnich miesiącach sieroty Baudelaire nie dość wycierpiały? Oczywiście! Czy istnieje szansa, że ich los odmieni się na lepsze? Wątpliwe. Czy możliwe jest, że wpadną w jeszcze większe tarapaty? Jak najbardziej!

Okazuje się, że wredna wioska, z której rodzeństwo uciekło, nie była najgorszym miejscem na świecie. Na Wioletkę, Klausa i Słoneczko, którym w wyniku intrygi Hrabiego Olafa przypięto łatkę morderców, czyhają nowe niebezpieczeństwa. Baudelaire’owie muszą zmierzyć się między innymi z podejrzliwym sklepikarzem, zbyteczną operacją, znieczuleniem oraz balonikami w kształcie serc. Dzieci stają też przed kolejnym wyzwaniem, którym jest rozwiązanie zagadki Jacques’a Snicketa. Wydaje się, że znajomość z Wolontariuszami Zwalczania Schorzeń i pobyt w szpitalu Schnitzel przybliży rodzeństwo do odkrycia prawdy. Plany Baudelaire’ów niweczą jednak starzy znajomi o niezbyt dobrych intencjach…

Informacje o książce na stronie wydawcy.