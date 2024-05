Serial Obcy od Ridleya Scotta? Podobno trwają prace nad projektem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Reklama

Według niezawodnego Daniela Richtmana, którego doniesienia przeważnie są potwierdzane, Ridley Scott pracuje nad nowym serialem Obcy. Szczegóły wizji na projekt nie są znane, więc nie wiadomo, o czym miałby opowiadać i w jakim miejscu uniwersum miałby być osadzony.

Obcy jako serial

Jak donoszą źródła Richtmana, ten projekt jest ważny dla Ridleya Scotta, bo miałby aktywnie go rozwijać od samego początku i nawet miałby wyreżyserować odcinki. Legendarny reżyser miał dobre doświadczenie na małym ekranie z pracy przy serialu Wychowane przez wilki, więc niewykluczone, że to mogło go zmotywować do czegoś nowego.

fot. YouTube

To odróżnia go od serialu Alien autorstwa Noah Hawleya, przy którym Ridley Scott pełni jedynie rolę producenta wykonawczego. Nie ma żadnego kreatywnego wpływu na obrazowanie wizji twórcy hitu Fargo. Ten tytuł ma być osadzony na Ziemi i zrywa ze schematem kinowycch filmów, w którym bohaterowie są gdzieś uwięzieni i muszą walczyć o przeżycie z ksenomorfami. Same przerażające istoty także pojawią się w tej historii.

Serial Hawleya pojawi się w 2025 roku. Dokładna data premiery nie jest znana. Z uwagi na to, że to projekt telewizji FX i platformy Hulu, to podobnie jak Szogun, w Polsce będzie dostępny na Disney+.