Seriale DC wg krytyków - ranking. Pingwin poza top 10, króluje animacja!

fot. materiały prasowe

DC z całą pewnością nie może narzekać na popularność seriali bazujących na ich komiksowym świecie. Na przestrzeni dekad pojawiła się masa interesujących produkcji odcinkowych, które przez lata umilały czas miłośnikom superbohaterskiego uniwersum. Oczywiście nie wszystkie fabuły trafiły do zbioru obowiązkowych pozycji do odtwarzania w zapętleniu. Znalazły się też niewypały, większe i mniejsze grzeszki, ale wiele historii aspirowało do miana ponadczasowych. Zdanie to podzielają właśnie krytycy i dziennikarze filmowi, którzy wobec wielu tworów spod szyldu DC wydawali bardzo przychylne opinie. Prezentujemy Wam zbiór tytułów wraz z ich procentowym wynikiem pozytywnych recenzji.

Galeria prezentuje doskonale znane seriale związane z uniwersum DC oraz oceny, które uzyskały od ekspertów. Zestawienie zostało stworzone przez redakcję portalu internetowego Rotten Tomatoes, który specjalizuje się gromadzeniem recenzji i opinii krytyków oraz dziennikarzy ze świata popkultury. Nie brak tutaj ekscytującego fanów Pingwina, czy kończącego się niedługo serialu Superman i Lois.

Seriale DC - ranking według krytyków

Zobaczcie, na której lokacie jest Pingwin.

44. Human Target (1992) - 20%

