Te seriale nigdy nie były takie same. Odejścia aktorów, które zszokowały widzów

Chirurdzy - Patrick Dempsey odszedł z serialu w 11. sezonie. Derek Shepherd, w którego wcielał się aktor zginął w wypadku samochodowym. To odejście nie zostało wcześniej ogłoszone, co zszokowało fanów tej popularnej medycznej produkcji. Dempsey postanowił zająć się innymi projektami. Co ciekawe powrócił do roli w gościnnym występie w 17. sezonie.