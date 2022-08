Sex Education - zdjęcia z 4. sezonu. Ruszyły prace na planie

Fot. Materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono start prac na planie 4. sezonu Sex Education. Wraz z tym opublikowano pierwsze dwa zdjęcia i ogłoszono, że do obsady dołączył Dan Levy. Wcieli się on w Thomasa Molloya, sławnego pisarza i zarazem korepetytora Maeve (Emma Mackey). Do obsady dołączyli też Thaddea Graham, Marie Reuther (Kamikaze), Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, oraz Imani Yahshua.

Sex Education 4 - zdjęcia

Sex Education - sezon 4

W obsadzie powracają Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie oraz Samantha Spiro.

Przypomnijmy, że z obsady odeszło kilka osób. Na ekranie nie pojawią się takie aktorki jak Rakhee Thakrar (nauczycielka Emily Sands), Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) oraz Simone Ashley.

Data premiery nie została ustalona.