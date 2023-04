Sex/Life - ta krytyka wpłynie na jej współpracę z Netflixem? Gwiazda szczerze o 2. sezonie

Fot. Netflix

Sarah Shahi w podcaście Not Skinny But Not Fat szczerze opowiedziała o swoich nieprzyjemnych doświadczeniach na planie 2. sezonu Sex/Life. Aktorka w serialu Netflixa wciela się w główną bohaterkę, Billie. Co jej się nie spodobało?

Przede wszystkim artystka jest zawiedziona, że w 2. sezonie nie miała więcej scen z Adamem Demosem, który wciela się w Brada, jednego z zalotników Billie. Aktor w prawdziwym życiu jest partnerem Shahi. Dodała, że nie czuła tyle wsparcia ze strony ekipy filmowej, co przy kręceniu 1. części. Zaznaczyła też, że pewnie po tym wszystkim, co powiedziała, nie dostanie już żadnej roli w produkcji Netflixa.

Sex/Life - gwiazda szczerze o 2. sezonie

[...] ludzie zaangażowani w serial nie dali mi tyle wsparcia, co w 1. sezonie. Stało się to dla mnie czymś zupełnie innym, niż wcześniej, i nie boję się tego powiedzieć. Miałam problem z materiałem, z którym pracowałam. [...] Pewnie nie będę miała szansy pracować już dla Netflixa po tym wszystkim, co dziś powiedziałam, ale nie mogę kłamać. Było to dla mnie wyzwanie.

Byłam zawiedzona, że nie mieliśmy [z Adamem Demosem - przyp. red.] już razem tyle scen, co wcześniej, bo naprawdę podobały mi się nasze wątki i praca z nim. Był genialnym partnerem scenicznym. Koniec końców ja pracowałam dużo, a on bardzo mało. Jest jakieś 60 sekund w całym serialu. Nigdy go nie widziałam.

Sarah Shahi dodała, że 2. sezon Sex/Life momentami wydawał się bardzo efekciarski i były rzeczy, z którymi trudno jej było się pogodzić.

Ale to część tego, czym się zajmuję! Nie zawsze będę się dogadywać i zgadzać z filmowcem. Nie zawsze będzie mi się podobać to, co mam zrobić lub powiedzieć. Ale to moja praca, by mimo wszystko wydawało się to wiarygodne.

Zobacz także:

Netflix - najlepsze seriale oryginalne wg Rotten Tomatoes

Ranking najlepszy serii oryginalnych Netflixa został stworzony na podstawie Tomatometera, który reprezentuje procent, jaki uzyskał tytuł po wystawieniu opinii przez profesjonalnych krytyków. Pojawia się on dopiero, gdy film lub serial będzie miał co najmniej 5 recenzji. Poniższe zestawienie zostało po raz ostatni zaktualizowane 11 maja 2022 roku.

Wśród najlepszych oryginalnych serii Netflixa z imponującym wynikiem 100 procent pozytywnych recenzji znajdziecie takie tytuły jak: Heartstopper, Arcane czy Blood of Zeus.