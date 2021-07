Sexify - 2. sezon oficjalnie potwierdzony! To nie koniec prac nad aplikacją erotyczną

Źródło: Netflix

Sexify to polska produkcja, która miała swoją premierę 28 kwietnia 2021 roku. Okazała się hitem na platformie Netflixa. Trafiła do pierwszej dziesiątki aż w 83 krajach. Ludzie zaangażowali się w losy grupy dziewczyn, które postanowiły stworzyć i przetestować aplikację erotyczną. Biorąc pod uwagę popularność produkcji, wiele osób ucieszy informacja, że potwierdzono rozpoczęcie prac nad 2. sezonem. Kogo zobaczymy ponownie na ekranie i co tym razem zrobią bohaterki, by wcielić swoje innowatorskie pomysły w życie?

Źródło: Netflix

Sexify - fabuła 2. sezonu.

W nowym sezonie po raz kolejny będziemy obserwować losy znanych nam już z pierwszej części bohaterek. Dziewczyny pomimo przegranej w konkursie chcą dalej pracować nad aplikacją, by osiągnęła sukces. Wydaje się, że z pomysłem Natalii, pasją Pauliny i środkami finansowymi Moniki wszystko powinno pójść zgodnie z planem, jednak rzeczywistość może je zaskoczyć.

Sexify - kiedy premiera 2. sezonu?

2. sezon serialu Sexify ma mieć swoją premierę w serwisie Netflixa w 2022 roku, jednak nie została podana żadna oficjalna data. Będzie miał 8 odcinków. W głównych rolach powrócą Aleksandra Skraba, Sandra Drzymalska i Maria Sobocińska. Twórcami będą Kalina Alabrudzińska, Piotr Domalewski, a producentami kreatywnymi Agata Gerc i Jan Kwieciński.

Przypomnijmy sobie, jak wyglądał 1. sezon w zdjęciach.

Sexify