Shang-Chi nadal króluje w kinach. Jak wypadł drugi weekend?

fot. Marvel

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni zanotował niższy spadek frekwencji w drugi weekend na terenie Ameryki Północnej, niż oczekiwano, bo zaledwie 53%. Mniej niż Czarna Wdowa. Dzięki temu osiągnięto 35,7 mln dolarów i jest to trzeci najlepszy drugi weekend w historii po filmach To (60,1 mln dolarów) i To: Rozdział 2 (39,6 mln dolarów). Do tej pory zebrano na rynku amerykańskim 145,6 mln dolarów.

Na świecie Shang-Chi osiąga jeszcze mniejszy spadek frekwencji, bo zaledwie 34%. Tym razem zbiera 35,2 mln dolarów z 42 krajów. Łącznie ma 112 mln dolarów. Sumując, po drugim weekendzie razem zebrano 257,6 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 150 mln dolarów.

Rozczarowała nowość w postaci horroru Wcielenie, który zebrał skrajnie mieszane recenzje. Osiągnięto 5,5 mln dolarów przy budżecie 25 mln dolarów. Na świecie natomiast zbiera 6,3 mln dolarów (razem 9,5 mln dolarów). Sumując, na koncie 15 mln dolarów w skali globalnej.

Dobre sobie radzi Free Guy, który zebrał globalnie 275,6 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Dobrze jest przede wszystkim w Chinach.