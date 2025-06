Nowy plan Marvela dla seriali potwierdzony? Jessica Jones może być w jego centrum

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W 2024 roku szef serialowego działu Marvela, Brad Winderbaum, zapowiadał, że zmienili taktykę w tworzeniu odcinkowych produkcji. Teraz podchodzą do tego bardziej w stylu tradycyjnej telewizji: tworzą pilot i biblię całego serialu, zanim podejmą decyzję, który projekt ma największy potencjał, by go zrealizować i pokazać na ekranach. Według scoopera Daniela Richtmana w tym planie jest jeden kluczowy szczegół: rozdzielenie seriali od wielkiej historii MCU.

Seriale Marvela z mniejszymi stawkami

Już padały sugestie, że Marvel chce odseparować seriale od dużej historii całego uniwersum, które będziemy śledzić w Avengers: Doomsday czy Avengers: Secret Wars. One będą mieć wpływ, bo to nadal ten sam świat, ale by śledzić odcinkowe fabuły, nie będzie potrzebna znajomość filmów, bo dana historia będzie wymyślona z mniejszą stawką niż cała rzeczywistość, specjalnie na mały ekran. To ma na celu wyeliminować problem konieczności znajomości wszystkich filmów, by móc w ogóle zacząć coś oglądać.

Niezawodny Daniel Richtman dodaje, że Marvel Studios zamierza skupić się na bardziej autentycznych, osadzonych w rzeczywistości i emocjonalnie wiarygodnych postaciach, w których historia toczyć się będzie na poziomie miasta – w duchu tego, co próbowano osiągnąć w serialu Defenders Netflixa z Daredevilem i spółką.

To nie oznacza, że bohaterowie z seriali nie będą pojawiać się i odgrywać ról na wielkim ekranie, czego dowodem jest potwierdzenie Punishera w wykonaniu Jona Bernthala w Spider-Man: Brand New Day. Na razie taki mają plan – wszystko zależy od jego realizacji.

Jessica Jones z serialem

Jessica Jones miała trzy sezony serialu w Netflixie, z których tylko pierwszy został doceniony przez fanów Marvela. Postać grana przez Krysten Ritter jest jednak lubiana, więc nic dziwnego, że wielu ucieszyło się z informacji, że zadebiutuje w MCU w drugim, nadchodzącym sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie. Według nowego przecieku, od sukcesu drugiego sezonu i odbioru powrotu Jessiki Jones ma zależeć bardzo wiele – na poważnie rozważany jest serial o tej postaci, i jeśli reakcje będą pozytywne, pójdą w tym kierunku.