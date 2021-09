Shang-Chi - skąd pomysł na pierścienie? Reżyser o swoich obawach przed kręceniem filmu

Marvel

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni przedstawia nieco inne podejście do postaci Mandaryna, w którego wciela się w filmie Tony Leung. Zmiana dotyczy chociażby broni, z której słynął ten przeciwnik w komiksach. Mowa oczywiście o dziesięciu pierścieniach zamieszczonych na palcach Mandaryna, które dawały mu ogromną moc W Kinowym Uniwersum Marvela zdecydowano się nieco inaczej podejść do tego motywu.

Wenwu dzierży dziesięć pierścieni przypominających raczej bransolety. Producent Jonathan Schwartz wyjaśnił, czym kierowano się dokonując tej zmiany.

Pewnego dnia oglądaliśmy film w pokoju scenarzystów; ja, Destin i Dave, zatytułowany 36 komnata Shaolin, który zaczyna się od scen treningu kung fu przy użyciu wielu broni, z których jedna miała te żelazne pierścienie Hung Gar, które są tradycyjną bronią Kung Fu.

Producent dodał, że reżyser Destin Daniel Cretton wpadł na pomysł, aby zainspirować się tą bronią i stworzyć w ten sposób Pierścienie Mandaryna. Z kolei reżyser ujawnił podczas jednego z paneli związanych z premierą filmu, że miał spore obawy przed przyjęciem tego projektu. Na szczęście wszystko potoczyło się bardzo dobrze, ale twórca początkowo bardzo stresował się skalą przedsięwzięcia i nigdy wcześniej nie planował kręcenia filmu dla tak ogromnego studia. Z czasem jednak postać Shanga-Chi coraz mocniej rezonowała z Crettonem i postanowił to zrobić.

Rozmawiałem z Ryanem Cooglerem, powiedziałem mu o moich obawach i naprawdę bałem się tego, że wkroczyłem do wielkiego studia filmowego, takiego jak ten i przestraszyłem się, co to może mi zrobić. Co jeśli, wiesz, znajdę się pod tak ogromną presją i po prostu się załamię? Miałem wiele obaw. Ryan powiedział mi rzecz, która tak naprawdę uspokoiła moje myśli, a dotyczyła presji. To będzie potencjalnie najtrudniejsza rzecz, jaką do tej pory zrobiłeś, ale nie będzie pochodzić od strony ludzi, z którymi pracujesz lub dla których pracujesz. I to okazało się prawdą.

Reżyser zapytany został także o to, jak silny jest Shang-Chi i jak to wygląda w zestawieniu z innymi herosami MCU? Twórca zauważył, że to zależy czy mówimy o początku filmu, czy jego końcu. Jego zdaniem pod koniec stoi na podobnym poziomie do innych superbohaterów MCU, ale tak naprawdę nie zna odpowiedzi na to pytanie. Jest jednak pewien, że dowiemy się tego w przyszłości.

Do sieci trafiło nagranie z rzutu Simu Liu wykonanego podczas meczu pomiędzy Los Angeles Dodgers i San Francisco Giants w baseball. Zobaczcie:

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni jest już dostępny w kinach w Polsce.