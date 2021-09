Shang-Chi - sceny po napisach są ważne dla MCU i mają cameo. Co zapowiadają?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ma dwie sceny po napisach. Obie są istotne dla przyszłości MCU i mają zapowiadać ważne wydarzenia. News oczywiście zawiera spoilery i opisy obu scen, więc czujcie się ostrzeżeni.

Shang-Chi i Avengers

Film kończy się sceną, w której Shang-Chi i jego najlepsza przyjaciółka Katy są w San Francisco razem z przyjaciółmi na drinkach. Opowiadają im o wydarzeniach, które miały miejsce i jak uratowali razem świat. Ich przyjaciele im nie wierzą, aż nagle otwiera się magiczny portal, przez który wchodzi Wong, by ich zwerbować do akcji. Potem w pierwszej scenie po napisach widzimy, jak razem przenieśli się do siedziby Doktora Strange'a. Wong zakończył analizę potężnych dziesięciu pierścieni, które Shang-Chi dostał od swojego ojca, Wenwu. Wniosek jest taki, że pierścienie zostały stworzone przez materiał, który jest kompletnie nieznany w tej galaktyce i są starsze niż 1000 lat, a tyle miał je Wenwu. Według Wonga ich natura i pochodzenie są związane z multiwersum, czyli konceptem alternatywnych światów równoległych, który jest kluczem 4. fazy MCU. Wong chce dalej badać tę sprawę. W tej rozmowie w formie hologramów jak w Avengers: Koniec gry uczestniczą Kapitan Marvel (Brie Larson) oraz Bruce Banner (Mark Ruffalo). Carol Danvers zapewnia wsparcie i by dali znać, gdy będzie potrzebna. Natomiast kwestia Bannera jest szokująca, bo nie jest on w formie profesora Hulka, ale jest człowiekiem. W Avengers: Endgame mówiono, że połączył obie formy i sugerowano, że będzie teraz zawsze Hulkiem, ale nie wyjawiono, co się stało, że odzyskał ludzką formę. Co ważne, nadal ma zniszczoną rękę przez pstryknięcie palcami w widowisku z 2019 roku. Być może w serialu She-Hulk dowiemy się więcej. Banner kończy cała rozmowę słowami: witajcie w cyrku, więc w jakimś stopniu obserwujemy tutaj zwerbowanie Shang-Chi do nowych Avengers. Stał się on częścią społeczności superbohaterów.

Najważniejsze jednak jest to, co robią te pierścienie, bo bohaterowie w tej scenie odkryli, że coś tam pulsuje i wysyła sygnał, wiadomość. Jaki sygnał i do kogo? Tego już nie wiemy, ale spekuluje się, że to akurat będzie mieć większe znaczenie dla MCU. Może to jest skierowane do Kanga Zdobywcy, czyli nowego głównego złoczyńcy uniwersum? Do którejś z jego wersji z multiwersum? Fani są przekonani, że kwestia dziesięciu pierścieni i problemów z multiwersum z nich wynikających może pojawić się w filmach Spider-Man: Bez drogi do domu i Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jednak podkreślenie tego, jak bardzo te pierścienie są stare wydaje się bardziej nawiązywać do Eternals, bo wiemy, że tam historia zostanie opowiedziana na przestrzeni tysięcy lat. Dlatego na przykład portal EW.com stawia, że tam dowiemy się więcej o tym mistycznym artefakcie i jego znaczeniu.

fot. materiały prasowe

Shang-Chi 2 czy serial?

Natomiast w drugiej scenie po napisach siostra Shang-Chi imieniem Xialing (Meng'er Zhang) przejmuje po ojcu władzę w organizacji Dziesięć Pierścieni. Scena kończy się słowami: Dziesięć Pierścieni powróci. Jest to jednoznaczna sugestia, że ta historia nowej szefowej zostanie opowiedziana. Odpowiedzi nie ma, ale wszyscy stawiają na serial w Disney+.

Tak aktorka skomentowała scenę po napisach w rozmowie z The Direct:

- Jestem podekscytowana tym, co czeka tę postać. W wielu aspektach ona jest jak jej ojciec. Kocha władzę, a przy tym jest taką twardą i silną kobietą.

A co według Was zapowiadają obie sceny? Jak je oceniacie? Dajcie znać w komentarzach!