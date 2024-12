Substancja - reżyserka wyjaśnia finał. Obrzydliwy, straszny i... czuły?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Widzowie, którzy oglądali Substancję, na pewno na długo zapamiętają stworzenie, w które przeobraziła się Sue pod koniec filmu. Wiele osób przeraził ten widok. Było to groteskowe połączenie obu kobiet - Elisabeth i jej nowej wersji - będące mieszaniną kończyn, twarzy i części ciała. Reżyserka postanowiła wypowiedzieć się na temat tego pomysłu.

Substancja - reżyserka komentuje finał horroru

Coralie Fargeat, reżyserka horroru, wyjaśniła w rozmowie z Empire, że jej celem było odtworzenie „idei Picasso na uchwycenie tego, na co oczy patrzą każdego dnia – piersi, tyłków, ciała – a potem włożenie ich do blenedera i zmieszanie w absurdalny sposób”.

Co ciekawe, choć wiele osób mogłoby uznać tę wersję Elisabeth za najbrzydszą, to wydaje się również tą, która jest najbardziej zadowolona ze swojego wyglądu. Jak wyjaśnia Fargeat:

Jedyne spojrzenie, które się liczy, to jej własne. To pojednanie pomiędzy wszystkimi częściami. Moment, w którym odkrywa, co kryje się w jej wnętrznościach. To, co każą nam ukrywać, czego się wstydzić, wychodzi na zewnątrz. Tyłek jest na głowie, piersi są wszędzie, a wszystkie części, na których temat fantazjowano, eksplodują. I w końcu ma trochę czułości dla samej siebie.

