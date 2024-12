Shared Custody to nowy komediodramat Disney+. Hiszpanie chcą poruszyć widzów

Fot. Materiały prasowe

Shared Custody to nowy hiszpańskojęzyczny serial, który zadebiutuje na Disney+. Zapowiada się on na połączenie komedii i dramatu. Całość wyreżyserował Javier Fesser na podstawie pomysłu i scenariusza napisanego przez Juanjo Moscardó Riusa oraz Maríę Mínguez. Shared Custody będzie sobie liczyć osiem odcinków, a produkcja zadebiutuje globalnie 24 stycznia 2025 roku. Jest to pierwszy serial w bogatej karierze uznanego reżysera Javiera Fessera, który zdobywał nagrody i wyróżnienia za takie filmy jak Camino oraz Mistrzowie. Znany jest on z tego, że skrupulatnie analizuje materiał zanim zgodzi się wyreżyserować, a ten serial jest pierwszym jest w karierze, którego sam nie napisał.

Zwiastun przedstawia perypetie postaci granych przez Lorenę López i Ricarda Farré, którzy zgadzają się na uzgodnione warunki separacji. Godzą się też na to, by utrzymać przyjazne stosunki ze względu na dobro swojej pięcioletniej córki. Z różnych powodów oboje są zmuszeni do ponownego zamieszkania z własnymi rodzicami, co nie idzie zgodnie z planem i przysparza tylko więcej kłopotów.

Shared Custody - zwiastun

Zwiastun do obejrzenia poniżej.