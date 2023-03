Shazam! 2 - recenzje krytyków. Nowy film DC "zgniły" jak Ant-Man 3

fot. materiały prasowe

W serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się pierwsze recenzje Shazam! Gniew bogów. Średnia ocen krytyków na dzień 17 marca 2023 roku wynosi 5.90 na 10 i tylko 55% krytyków oceniło film pozytywnie. To oznacza, że film jest "zgniły" mimo tego, że z kolei aż 83% widzom kinowym seans się podobał. Widownia wystawiła mu pochlebną ocenę 4.2 na 5. Zobaczcie poniżej co chwalą, a co krytykują recenzenci.

Shazam! 2 - co chwalą krytycy na Rotten Tomatoes?

55% krytyków uznało film za "świeży" i wystawiło mu pozytywną ocenę. W tej grupie jest John Kirk z Original Cin, który napisał, że Shazam! Gniew bogów może być najbardziej ujmującym superbohaterskim filmem DC, dodając:

To powrót do czasów, w których czytałeś kupę komiksów na swoim łóżku, przez popołudnie, które wtedy wydawało się, że nigdy się nie skończy.

Alistair Harkness ze Scotsman napisał z kolei, że film jest wierny głupawemu duchowi oryginału, zamiast podporządkować się poważnemu stylowi, który narzucają dorośli fani w mediach społecznościowych. Za to Abigail Chandler ze SciFiNow wydała werdykt, że to zabawny film familijny o superbohaterach, który zapewnia akcję i humor, jednak brakuje mu emocji z jedynki. Matt Fernandez z Geeks of Color podsumował:

Shazam! Gniew bogów oferuje fanom mniej więcej to samo, co jedynka: rodzinną i pełną akcji przygodę z humorem i sercem. I to nic złego.

Shazam! 2 - co krytykują recenzenci na Rotten Tomatoes?

William Bibbiani z TheWrap napisał, że najlepsze części filmu giną w morzu "bezsensownych potworów CGI" i "nużących sekwencji akcji". Z kolei Matt Singer ze ScreenCrush uważa, że produkcja w znacznej mierze opiera się na pozostałościach po dobrej energii z jedynki i utalentowanej obsadzie. Za to Katie Walsh z Tribune News Service posunęła się nawet do stwierdzenia, że ma nadzieję, że to ostatnia część przygód Shazama. Krytycy, którzy ocenili film negatywnie, zdają się zgadzać, że nowy film DC to co najwyżej przeciętna komedia, ale bez żadnej treści, pełna powtarzalnych scen akcji i słabych dowcipów.

Jak podsumowała Carla Hay z Culture Mix:

Shazama Shazam! Gniew bogów traci urokz 2019 roku przez przeładowanie kiepskimi żartami, zagraconą fabułę i schematyczne sceny walki. To nieudana próba bycia mądrym, wysokiej jakości filmem o superbohaterach.

Shazam! 2 - recenzje krytyków są podzielone

Jak widać krytycy są dość podzieleni. Jednak większość recenzentów zdaje się zgadzać, że to na tyle zabawny film, by przyjemnie spędzić czas w kinie, jednak gorszy od jedynki. Jeśli chodzi o naszą cenę, Dawid Muszyński wystawił Shazam! Gniew bogów 6 na 10 i podsumował:

Shazam! Gniew bogów jest typowym superbohaterskim blockbusterem nastawionym na rozrywkę. Nie ma większych aspiracji. Nie udaje, że ma jakiś głębszy sens. Po prostu pokazuje widowiskową walkę jak z komiksu. Nikt nie kładzie tu podwalin, by wprowadzić jakichś nowych bohaterów. To produkcja, która ma początek i koniec. Nie jest może wybitna, ale spełnia swoje zadanie. Co nie zmienia faktu, że jest to raczej propozycja na jeden seans – później już do niej nie wrócicie.

