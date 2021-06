Shazam! 2 - zdjęcia z planu. Tak wygląda czarny charakter w kostiumie

fot. Universal Pictures

Shazam! 2 ma mieć dwa czarne charaktery - będą to siostry Hespera oraz Kalypso, które są córkami Atlasa. W te role odpowiednio wcielają się Helen Mirren oraz Lucy Liu. To właśnie Mirren widzimy na pierwszych zdjęciach z planu, na których postać jest w kostiumie. Tak będzie ona wyglądać w tym komiksowym filmie. Widać, że rozmawia z Shazamem, więc można założyć, że być może na początku będzie ona udawać jego sojuszniczkę. Szczegółów jednak nie znamy. Trwają jednak spekulacje, że prawdopodobnie jest jeszcze trzecia siostra, w którą wciela się Rachel Zegler, ale potwierdzenia jeszcze nie ma. Aktorka była widziana na planie w złotej zbroi.

Shazam! 2 - zdjęcia z planu

21 czerwca 2021 roku reżyser David Sandberg opublikował oficjalne zdjęcie rodziny Shazama w nowych kostiumach superbohaterów. Fani zauważyli, że w roli Mary nie ma Michelle Borth, tylko jest Grace Fulton, która gra Mary przed przemianą w superbohaterkę. Sandberg potwierdził, że Fulton będzie grać obie role w sequelu. Co prawda, nie wyjawił on fabularnych powodów, ale być może jest to związane z tym, że Mary jest już dorosła, więc bez sensu byłoby, aby zmieniała się w kogoś zupełnie innego.

Shazam! 2 - premiera w 2023 roku.