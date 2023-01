Shazam 2 - Gal Gadot pojawia się w zwiastunie? Kim są Córki Atlasa i skąd mają smoka?

Warner Bros./comicbook.com

W miniony czwartek zadebiutował nowy zwiastun filmu Shazam! Gniew bogów. Choć już od jakiegoś czasu wiemy, że w produkcji nie zobaczymy zapowiadanego wcześniej gościnnego występu Wonder Woman, amerykańskie serwisy popkulturowe spekulują, że portretująca bohaterkę Gal Gadot i tak pojawiła się w trailerze. W jednej ze scen widzimy bowiem rozmowę protagonisty z tajemniczą brunetką, której figura może przywodzić na myśl izraelską aktorkę. Co więcej, cała sekwencja najprawdopodobniej pochodzi ze zwiastuna z zeszłorocznego CinemaConu, w którym Gadot została pokazana w pełni.

Shazam 2 - Gal Gadot w zwiastunie i nowe zdjęcia z filmu

Shazam 2 - ujęcie ze zwiastuna

W Entertainment Weekly ukazał się z kolei obszerny artykuł na temat nadchodzącego filmu. Reżyser David F. Sandberg rzuca w nim nowe światło na grupę Córek Atlasa, w skład której wejdą m.in. Hespera (Helen Mirren), Kalypso (Lucy Liu) i Anthea (Rachel Zegler). Są one siostrami, niezadowolonymi z faktu, że moc ich ojca (Czarodziej błogosławił w pierwszej części filmu Billy'ego zdolnościami bogów - w tym wytrzymałością Atlasa) przeszła teraz na jednego z ludzi.

Trailer potwierdza, że Kalypso dysponuje także potężnym smokiem; Sandberg zdradził, że uwielbia te mające swoje źródło w mitologii stworzenia i za wszelką cenę chciał wprowadzić do swojego filmu choć jedno z nich. Co ciekawe, smok ma być "po części zbudowany z drewna, gdyż narodził się on z magicznego drzewa".

Shazam 2 zadebiutuje w polskich kinach już 17 marca.