Istnieje kampania nienawiści wymierzona w Supermana? Tak, to wina zmutowanych małp - oto nowa plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

W chwili ogłoszenia nowego filmu o Supermanie i reżysera, który będzie za niego odpowiedzialny, wielu fanów podrapało się po głowie. James Gunn słynie z komediowego podejścia do swoich produkcji i specyficznego poczucia humoru, które nie każdemu się podoba. To zapaliło czerwoną lampkę w głowach niektórych fanów. Późniejsze doniesienia o dużej ilości komedii i humoru w filmie też nie pomogły w ekscytowaniu się nim. Reżyser zarzekał, że to kompletnie inna produkcja od pozostałych w jego dorobku, ale pośród sceptyków pozostały wątpliwości.

Superman - zwiastun Zobacz więcej Reklama

Nowa zapowiedź i wideo zza kulis Thunderbolts*. Skoki z budynków, wielkie wybuchy i zniszczone auta

Te wątpliwości mogą być pogłębione po nowej plotce od scoopera MyTimeToShineH, którego informacje często się sprawdzały. Zdradził on, co będzie jednym z motywów w filmie i... wielu fanom może to nie przypaść do gustu. Pokrywa się to jednocześnie z dużym wyciekiem fabuły sprzed kilku miesięcy, ale należy nadal pamiętać, że na tym etapie to wyłącznie plotka.

W filmie Superman jest sfrustrowany hejtem internetowym pod jego adresem. Hashtag #SuperShit szczególnie załazi mu za skórę, co jest wielokrotnie wspomniane. W tym samym czasie w kieszonkowym świecie Lexa Luthora widać setki zmutowanych małp, które wściekle piszą na klawiaturach i zalewają Internet hejtem na Supermana.

Skyler Gisondo o roli Jimmy'ego Olsena

Z kolei w podcaście DC Studios Showcase pojawił się filmowy Jimmy Olsen, czyli Skyler Gisondo. Aktor przyznał, że było dla niego sporym zaskoczeniem zdobycie tej roli. Był jednym z internetowych faworytów fanów do obsadzenia i faktycznie udało mu się zwyciężyć. Sam James Gunn na planie przyznał, że wygląda jak Olsen wyjęty z komiksów. Aktor zdradził, że Clark Kent w filmie jest w ustabilizowanej sytuacji w Daily Planet, ale pragnie więcej od życia. Głównie zajmuje się robieniem zdjęć, a chciałby też spróbować więcej pisania i opowiadania ludzkich historii. Dodał też, że podczas kręcenia zaprzyjaźnił się z Davidem Corenswetem, co tylko pomogło w kreowaniu ekranowej chemii pomiędzy postaciami.

Avengers: Secret Wars z nieoczekiwanymi postaciami. Jeszcze więcej herosów i złoczyńców

Superman Day: nowe wideo zza kulis Zobacz więcej Reklama

Superman – co wiemy?

Film wyreżyserował James Gunn, który odpowiada także za scenariusz. Jest to pierwszy kinowy projekt w ramach nowego uniwersum DCU, poprzedzony jedynie serialem Koszmarne Komando, opowiadającym o mniej znanych postaciach świata DC.

W główne role wcielają się:

David Corenswet jako Superman/Clark Kent,

jako Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan jako Lois Lane,

jako Lois Lane, Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan oraz Alan Tudyk. Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

Akcja filmu toczy się w świecie, w którym Superman już działa, co oznacza, że nie zobaczymy ponownie jego genezy – w przeciwieństwie do wcześniejszych ekranizacji.

Premiera filmu zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku.