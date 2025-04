Poglądy J.K. Rowling nie zniechęciły go do roli w serialu. "Dlaczego to ma jakiekolwiek znaczenie?"

Fot. Materiały prasowe

John Lithgow był pierwszym oficjalnie potwierdzonym aktorem obsadzonym w serialowej adaptacji Harry'ego Pottera od HBO. Amerykański aktor wcieli się w Albusa Dumbledore'a, co już spotkało się z burzliwą reakcją internautów. Chociaż nie jest to identyczna skala krytyki, co w przypadku roli na przykład Severusa Snape'a, to Lithgowowi oberwało się za swoje pochodzenie. Niektórym fanom nie pasuje bowiem, że w tej roli występuje ktoś spoza Wielkiej Brytanii.

To nie jedyny zarzut, którzy fani mają do aktora. Zdaniem innych nie powinien on wcale wziąć udziału w produkcji z powodu wielokrotnie kontrowersyjnych wypowiedzi J.K. Rowling, która była już krytykowana przez obsadę adaptacji filmowych i inne gwiazdy Hollywood, jak niedawno Pedro Pascal. Autorka serii powieści nie ukrywa swojej niechęci do osób transpłciowych, a także całego środowiska LGBTQ+, za co jest szeroko krytykowana w mediach społecznościowych. HBO już interweniowało w tej sprawie w grudniu 2024 roku, gdy napisało, że autorka "ma prawo do wyrażania swoich osobistych poglądów". Wydaje się, że podobne myślenie ma Lithgow, który nie rozumie presji fanów naciskających na jego odejście z produkcji z powodu Rowling:

Dlaczego to ma jakiekolwiek znaczenie? Zastanawiam się, jak J.K. Rowling to przyswoiła. Chyba kiedyś z nią porozmawiam z ciekawości.

Aktora zapytano, czy krytyka go zniechęciła w kwestii brania udziału w produkcji. Odpowiedź była krótka i rzeczowa: "Na Boga, wcale nie."

Dodał, że nie obeszło go również, gdy "bardzo dobra przyjaciółka", która jest jednocześnie matką transpłciowego dziecka wysłała mu link do internetowego listu otwartego, którego celem było przekonanie aktora do zrezygnowania z udziału w produkcji. The Times U.K. zapytało go, czy spodziewał się tak ostrej krytyki w tej sprawie:

Nie, absolutnie nie. To ostatnia duża rola, którą zagram, więc to była ważna decyzja. To ośmioletnie zobowiązanie, więc dużo myślałem o śmiertelności. To bardzo dobra rola na zakończenie. Nikt nie krytykował mnie za granie Dahlego, ale dostałem tyle wiadomości na temat Rowling. Czy to nie dziwne?

