Shazam! Gniew bogów - Zachary Levi o krytyce filmu. Oceny były zdumiewająco niskie

Shazam! Gniew bogów to kontynuacja filmu z 2019 roku, która miała premierę w marcu tym roku. Produkcja od Warner Bros. nie spotkała się z przychylnymi opiniami ze strony krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes ma tylko 49% świeżości (pozytywnych opinii) ze strony recenzentów ze średnią oceną 5,6 w skali 1-10. Lepiej drugą część przygód Shazama odebrali widzowie - wystawili 86% pozytywnych opinii przy średniej ocen 4,2 na 5.

Zachary Levi, który ponownie wcielił się w superbohaterską wersję Billy'ego, w podcaście The FilmUp (IGN) odniósł się do krytycznych komentarzy oraz rozbieżności ocen widzów i krytyków.

Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ponieważ niestety druga część nie została zbyt dobrze przyjęta. Ocena publiczności jest nadal całkiem dobra, ale oceny krytyków były bardzo dziwnie i zdumiewająco niskie, a ludzie byli niesamowicie niemili.

Aktor przyznał, że filmowi wiele brakuje i nie był on doskonały, jak arcydzieła Orsona Wellesa. Jednak uważa, że sceny, w których brał udział są w porządku, a sama produkcjach jest naprawdę dobra. Następnie powiedział, że świat bardzo się zmienił od czasu premiery pierwszej części.

Media społecznościowe bardzo się zmieniły. Nienawiść, internetowa nienawiść, hejterzy i trolle, frakcje - wszystko stało się bardziej toksyczne. Myślę, że niestety są ludzie, którzy naprawdę chcą zniszczyć pewne projekty, ponieważ ich nie lubią, nie lubią mnie, nie lubią innych osób zaangażowanych w nie lub cokolwiek innego.

Na koniec przyznał, że nie ma pojęcia, dokąd zmierza franczyza Shazama. Ma tylko nadzieję, że widzowie jeszcze wrócą do Gniewu bogów i będą go oglądać na platformach streamingowych czy to w domach czy w samolocie. Dodał, że może to będzie ten film, o którym słyszeli tyle złego, a po seansie jednak zmienią zdanie.

