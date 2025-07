Marvel chce pokazać w filmie X-Men te 3 postacie. Fani będą wściekli?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W miniony weekend prezes Marvel Studios, Kevin Feige, oficjalnie ogłosił, że film X-Men w reżyserii Jake'a Schreiera będzie tą odsłoną MCU, w której dojdzie do "resetu" i uporządkowania spraw związanych z istnieniem wielu linii czasowych. Dowiedzieliśmy się też, że w role mutantów wcielą się nowi już aktorzy. Teraz jednak w sieci pojawiły się spekulacje, które rzucają zupełnie inne światło na nadchodzącą produkcję.

Zazwyczaj dobrze poinformowany w kwestii projektów superbohaterskich scooper Divinity Seeker twierdzi, że film X-Men będzie "bardzo w stylu MCU", oferując widzom "inne" i "świeże" wersje tytułowych bohaterów. Co jednak znacznie istotniejsze, w tej samej produkcji pojawią się Kamala Khan aka Ms. Marvel oraz synowie Wandy Maximoff, Tommy i Billy - wszyscy z nich najprawdopodobniej zostaną przedstawieni jako mutanci.

Jeśli powyższe doniesienia się potwierdzą, przynajmniej niektórzy fani nie będą zadowoleni - dyplomatycznie rzecz ujmując. Kwestia powiązań rzeczonych postaci z genem X jest bowiem mocno dyskusyjna. O ile Kamalę Khan w komiksach faktycznie przedstawiano jako hybrydę mutantki i Inhumans (choć do poprawienia genezy na tym polu doszło dużo później), o tyle łączenie młodych Maximoffów ze społecznością mutantów jest znacznie bardziej skomplikowane. Braci najczęściej przedstawia się jako zrodzonych przy pomocy energii chaosu wykorzystywanej przez Scarlet Witch, odchodząc od wplatania w ich genezę odwołań do genu X.

Komentujący te doniesienia internauci uważają również, że Marvel, jeśli zdecyduje się dołączyć Kamalę, Tommy'ego i Billy'ego do drużyny X-Menów, może "pójść na fabularną łatwiznę", w dodatku dając wyraźnie do zrozumienia, że przygody mutantów w MCU będą w pierwszej kolejności skierowane do młodszych odbiorców.

