She-Hulk - pojawi się zaskakująca postać w serialu? Jej związek z Hulkiem zszokuje fanów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

She-Hulk będzie dość specyficznym serialem, bo z założenia gatunkowo ma być to... prawnicza komedia. Coś takiego w MCU? Zasadniczo po kapitalnie przyjętych i różnorodnych gatunkowo WandaVision, Falcon i Zimowy żołnierz i Loki nic nie powinno nas zaskakiwać. To jednak nie oznacza, że She-Hulk nie będzie ważnym serialem dla uniwersum, a nowa plotka wskazuje na to, że... poznamy syna Hulka!

Kim jest Skaar?

Jak donosi portal The Direct, czyli rzetelne źródło informacji o komiksowych filmach, do MCU zostanie wprowadzona postać Skaara. W komiksach Marvela był on synem Hulka z czasów jego pobytu na Sakaarze, na którym zielony olbrzym walczył jako gladiator. Matką jest Caiera, która pochodziła z Sakaara. Skaar ma podobne zdolności i moce jak Hulk, ale odziedziczył też niektóre umiejętności po matce jak zdolność czerpania mocy z planety Sakaar. Nie wiadomo, jak to zostanie rozwiązane w MCU, ale wiemy, że Hulk przebywał sporo czasu na Sakaarze, zanim doszło do wydarzeń z Thor: Ragnarok, więc nie jest to niemożliwe. Na razie jest to plotka, więc traktujmy ją z dystansem.

Skaar

CGI w She-Hulk

Mamy tytułową superbohaterkę, Hulka, Abomination w wykonaniu Tima Rotha oraz Skaara. Są to już cztery postacie, które będą musiały być generowane efektami komputerowymi na kinowym poziomie. Każdy serial MCU do tej pory pod kątem efektów specjalnych dorównywał kinowym, ale ten z uwagi na specyfikę postaci po raz pierwszy pokaże, jak dokładnie ta sfera będzie wyglądać na małym ekranie. Nie powinniśmy spodziewać się spadku jakości, bo pod kątem czysto realizacyjnym i budżetowym, Marvel Studios traktuje seriale tak samo jak filmy MCU

She-Hulk - data premiery nie jest znana. Prace na planie trwają.