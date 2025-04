Miasteczko South Park powraca z 27. sezonem! Zwiastun i data premiery

fot. Comedy Central // Paramount+

Miasteczko South Park powróci z 27. sezonem 9 lipca do amerykańskiej stacji Comedy Central. Przypomnijmy, że poprzednia seria miała premierę w lutym 2023 roku i liczyła 6 odcinków. Jednak w między czasie wyemitowano trzy epizody specjalne, do których scenariusz napisał Trey Parker.

Nowy sezon jak zwykle odniesie się do bieżących wydarzeń. W opublikowanym zwiastunie możemy zobaczyć, jak serial Miasteczko South Park naśmiewa się w swoim satyrycznym i kontrowersyjnym stylu m.in. ze sprawy Diddy'ego, konfliktu politycznego z Kanadą czy katastrof samolotowych. Zobaczcie poniżej.

Miasteczko South Park - zwiastun 27. sezonu

Twórcy serialu, Trey Parker i Matt Stone, w zeszłym roku wyjawili powód, dla którego nastąpiło opóźnienie premiery nowego sezonu. Chodziło o to, aby ominąć wybory prezydenckie w USA, które miały miejsce w 2024 roku. Stone w wywiadzie dla Vanity Fair mówił, że już kilka razy robili odcinki związane z wyborami prezydenckimi, co było dla nich trudne i wprowadzał zamęt w głowie. Uważali, że ma to nieproporcjonalne duże znaczenie. Parker dodał:

Oczywiście, to jest cholernie ważne, ale trochę przyćmiewa wszystko i po prostu mamy mniej zabawy. Nie wiem, co jeszcze moglibyśmy powiedzieć o Trumpie.

Stacja nie podała ile odcinków będzie liczyć nadchodząca seria.

