She-Hulk - nagranie z przesłuchania zdradza pojawienie się mutanta z komiksów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Comics

She-Hulk będzie kolejnym serialem zaliczanym do MCU od platformy Disney+. Szczegóły fabuły projektu są trzymane w tajemnicy, ale mówi się, że będzie on mieć prawniczy charakter. Nie zabraknie humoru, a także wielu gościnnych występów. Główną bohaterką projektu jest Jennifer Walters, kuzynka Bruce'a Bannera, która zyskuje podobne do niego moce. Jest prawniczką, która ma specjalizować się w obronie osób z mocami. W tytułową postać wciela się Tatiana Maslany. W produkcji ma również pojawić się Mark Ruffalo, który ponownie zagra Bannera/Hulka.

Serwis The Cosmic Circus odkrył taśmę z przesłuchania udostępnioną online przez aktora Toma Archdeacona. Chociaż wideo zostało usunięte z Internetu, najwyraźniej było to przesłuchanie do roli "złoczyńcy Marvela". Nie podano nazwy projektu, ale dźwięk i dialog wskazywały, że jest to She-Hulk. Postać, którą gra Archdeacon rozmawiała z dwiema prawniczkami o zbliżającym się rozwodzie, gdzie wspomina o swojej nieśmiertelności, kryptonimie „Doctor Revive” i swoim prawdziwym imieniu i nazwisku - Ryan Smith. Aby uniknąć konfrontacji, która miała zakończyć związek, mężczyzna chce się zabić, a potem zmartwychwstać jako „nowy człowiek”, który będzie mógł wtedy wejść w nową relację. W końcówce rozmowy Doctor Revive stwierdza, że jako prawnicy nie powinni go krytykować. Prawniczka odpowiedziała: „Oczywiście relacje mogą być trudne, ale istnieje również zwykła przyzwoitość!".

Choć tożsamość postaci Archdeacona nie została wyjawiona to wszystko wskazuje na to, że jest to Mister Immortal, który w komiksach jest mutantem i posiadał moc wskrzeszania. Co ciekawe ten bohater miał zadebiutować w aktorskim serialu New Warriors, ale produkcja została skasowana.

Marvel Comics

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów są także: Jameela Jamil, Anais Almonte, Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga oraz Tim Roth. Data premiery She-Hulk nie została jeszcze podana. Jednak wiadomo, że pojawi się na Disney+ po debiucie seriali Moon Knight i Ms. Marvel.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.