placeholder
placeholder

Krzyk 7 - powód rezygnacji poprzedniego reżysera. Dotyczył wcześniejszego zwolnienia

Christopher Landon miał być reżyserem Krzyku 7, ale gdy film zaczął borykać się z problemami, zrezygnował z projektu. Wówczas podał jeden powód, jednak obecnie ujawnia, że istniało coś ważniejszego, niż wtedy powiedział.
placeholder
Adam Siennica
Tagi:  krzyk 7 
Krzyk 6 fot. materiały prasowe Forum Film Poland
Christopher Landon, reżyser i scenarzysta poprzedniej wersji Krzyku 7, mówi otwarcie: zwolnienie Melissy Barrery oraz jednoczesna rezygnacja Jenny Ortegi były kluczowym czynnikiem, dla którego zdecydował się odejść z projektu.

Krzyk 7 – zmiana reżysera

Landon opowiedział o tym w książce Your Favorite Scary Movie autorstwa Ashley Cullins.

- Podjąłem decyzję o odejściu jakieś tydzień po tym, jak ją zwolniono. Wówczas nie było już filmu. Cały scenariusz był o jej postaci. Nie podpisałem kontraktu, by zrobić Krzyk, ale by zrobić dokładnie ten film. Kiedy już nie istniał, odszedłem.

Po zwolnieniu Barrery wylał się hejt na Landona, ponieważ wielu zakładało, że to jego decyzja, wynikająca z tego, że aktorka publicznie wyraziła opinie o konflikcie Izraela z Palestyną. Za to jednak odpowiadali producenci. Potem sądzono, że hejt i problemy produkcji spowodowały jego odejście. Teraz jednak wiemy już dokładnie, o co chodziło.

Peacemaker: sezon 2, odcinki 1-5 - recenzja

Krzyk 7 – co wiemy?

Kevin Williamson, współtwórca serii, przejął projekt i go wyreżyserował. Historia została napisana od nowa i skupia się na powrocie kultowej postaci granej przez Neve Campbell.

Premiera Krzyku 7 w kinach odbędzie się w 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
placeholder

placeholder
placeholder

placeholder

placeholder

