Krzyk 7 - powód rezygnacji poprzedniego reżysera. Dotyczył wcześniejszego zwolnienia
Christopher Landon miał być reżyserem Krzyku 7, ale gdy film zaczął borykać się z problemami, zrezygnował z projektu. Wówczas podał jeden powód, jednak obecnie ujawnia, że istniało coś ważniejszego, niż wtedy powiedział.
Christopher Landon, reżyser i scenarzysta poprzedniej wersji Krzyku 7, mówi otwarcie: zwolnienie Melissy Barrery oraz jednoczesna rezygnacja Jenny Ortegi były kluczowym czynnikiem, dla którego zdecydował się odejść z projektu.
Krzyk 7 – zmiana reżysera
Landon opowiedział o tym w książce Your Favorite Scary Movie autorstwa Ashley Cullins.
Po zwolnieniu Barrery wylał się hejt na Landona, ponieważ wielu zakładało, że to jego decyzja, wynikająca z tego, że aktorka publicznie wyraziła opinie o konflikcie Izraela z Palestyną. Za to jednak odpowiadali producenci. Potem sądzono, że hejt i problemy produkcji spowodowały jego odejście. Teraz jednak wiemy już dokładnie, o co chodziło.
Krzyk 7 – co wiemy?
Kevin Williamson, współtwórca serii, przejął projekt i go wyreżyserował. Historia została napisana od nowa i skupia się na powrocie kultowej postaci granej przez Neve Campbell.
Premiera Krzyku 7 w kinach odbędzie się w 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
