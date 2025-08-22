Krzyk 7 - powód rezygnacji poprzedniego reżysera. Dotyczył wcześniejszego zwolnienia

fot. materiały prasowe Forum Film Poland

Christopher Landon, reżyser i scenarzysta poprzedniej wersji Krzyku 7, mówi otwarcie: zwolnienie Melissy Barrery oraz jednoczesna rezygnacja Jenny Ortegi były kluczowym czynnikiem, dla którego zdecydował się odejść z projektu.

Krzyk 7 – zmiana reżysera

Landon opowiedział o tym w książce Your Favorite Scary Movie autorstwa Ashley Cullins.

- Podjąłem decyzję o odejściu jakieś tydzień po tym, jak ją zwolniono. Wówczas nie było już filmu. Cały scenariusz był o jej postaci. Nie podpisałem kontraktu, by zrobić Krzyk, ale by zrobić dokładnie ten film. Kiedy już nie istniał, odszedłem.

Po zwolnieniu Barrery wylał się hejt na Landona, ponieważ wielu zakładało, że to jego decyzja, wynikająca z tego, że aktorka publicznie wyraziła opinie o konflikcie Izraela z Palestyną. Za to jednak odpowiadali producenci. Potem sądzono, że hejt i problemy produkcji spowodowały jego odejście. Teraz jednak wiemy już dokładnie, o co chodziło.

Krzyk 7 – co wiemy?

Kevin Williamson, współtwórca serii, przejął projekt i go wyreżyserował. Historia została napisana od nowa i skupia się na powrocie kultowej postaci granej przez Neve Campbell.

Premiera Krzyku 7 w kinach odbędzie się w 2026 roku.