Shrek 5 - kiedy premiera filmu? Jest szansa na to, że nie będziemy musieli długo czekać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiła się nowa plotka na temat wyczekiwanego filmu Shrek 5, który ma być kolejną odsłoną popularnej serii o zielonym ogrze i księżniczce Fionie. Chodzi o możliwą datę premiery. Jeśli wierzyć tym doniesieniom, produkcja dość szybko wejdzie na ekrany kin.

Shrek 5 - kiedy premiera filmu? [PLOTKA]

Jak donosi DiscussingFilm, pracownica NBCUniversal umieściła film Shrek 5 na swoim LinkedIn, podając datę premiery na 2025 rok. Jednak gdy internauci podłapali temat i zaczęło się o całej sprawie robić głośno, usunęła tę informację.

Shrek 5 - fabuła

Co wiemy o fabule Shreka 5? Michael McCullers, scenarzysta filmu, w marcu 2017 roku zdradził The Hollywood Reporter, że będzie to w pewnym sensie odrodzenie franczyzy.

Shreka Pracujemy nad piątą częścią. Skończyłem pisać scenariusz i naprawdę jestem z niego zadowolony. [...] Ma w sobie coś nowego. Nie mogę zdradzić, co dokładnie. DreamWorks zostało niedawno sprzedane Universalowi za ponad 3 miliardy dolarów, więc mogę sobie wyobrazić, że zależało im na wkroczeniu i zdecydowaniu o przyszłości franczyzy na poziomie korporacyjnym. W pewnym sensie było potrzebne odrodzenie, wymyślenie jej na nowo. Były już cztery filmy z serii, dużo się wydarzyło, bohaterowie są bardzo lubiani i wspaniali. Jesteśmy jednak w momencie, w którym należy myśleć o czymś nowym.

Chris Melendandri w rozmowie z Variety podkreślił za to, że prawdziwym wyzwaniem było znalezienie czegoś, co nie będzie wydawało się tylko kolejnym filmem w morzu sequeli. Możemy więc spodziewać się czegoś zupełnie nowego, jeśli twórcy dotrzymają słowa.

