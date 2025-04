To na tym komiksie oprze się Spider-Man 4? Reżyser dał ważną podpowiedź

Źródło: Marvel/Sony

Podczas CinemaCon w końcu ujawniono oficjalny tytuł czwartej części Spider-Mana z Tomem Hollandem w roli głównej – Spider-Man: Brand New Day. To jednak nie jedyna nowa informacja na temat wyczekiwanego filmu, bowiem reżyser Destin Daniel Cretton wspomniał o komiksie z Pajączkiem w roli głównej, który mógł być jego inspiracją.

Spider-Man: Brand New Day – na jakim komiksie się opiera?

Według relacji The Wrap z CinemaCon, Cretton przytoczył anegdotkę o swoim synu. Gdy ten miał bowiem rok, wypowiedział swoje pierwsze słowo, jakim był... Spider-Man. Co ważne, wydarzyło się to, gdy wskazał on na okładkę komiksu zatytułowanego Spider-Man: Most Wanted.

To może być jedynie zabawna anegdota, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że to swojego rodzaju sprytna wskazówka na temat nadchodzącego filmu.

Spider-Man: Most Wanted to część fabularna komiksów Peter Parker: The Spectacular Spider-Man trwająca w numerach 297-299. Opiera się na wątku, w którym zarówno Peter, jak i Spider-Man są ścigani przez władze po tym, jak jego siostra Teresa ukradła broń zdolną pokonać światowych bohaterów. Pierwszoplanowym czarnym charakterem jest Tinkerer, ale pojawiają się tam również tacy złoczyńcy jak Scorpion, Vulture czy Doktor Doom. Zwłaszcza ten ostatni wskazuje na bardzo prawdopodobną możliwość ścisłego powiązania nowego Spider-Mana z Avengers: Doomsday, która wielokrotnie przejawiała się w różnych plotkach.

Warto zauważyć też, że Teresa jest rudowłosą bohaterką, którą potencjalnie mogłaby zagrać Sadie Sink. Ponadto, posiada ona ciekawy wątek do opowiedzenia, jeśli pamiętałaby swojego brata, z którym została rozdzielona wkrótce po narodzinach.

Premiera kinowa filmu Spider-Man 4 odbędzie się 31 lipca 2026 roku.