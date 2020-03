Koronawirus - kina w USA po epidemii mogą być darmowe

Obecna epidemia koronawirusa jest prawdziwą tragedią dla właścicieli kin, których działanie zostało wstrzymane, a pracownicy póki co zostali bez pracy. NATO, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Właścicieli Kin przygląda się cały czas sytuacji. W wywiadzie dla Screen Rant szef organizacji ds. komunikacji Patrick Corcoran zasugerował, że kina w USA mogą zostać otwarte za darmo, kiedy znów będą gotowe do działania. Pomysł ten został zaczerpnięty z Chin, gdzie część kin została już ponownie otwarta i odbyło się to bez żadnych kosztów dla konsumenta, ponieważ chiński rząd wypracował umowę, która pozwala kinom zachować 100 procent przychodów.

Ponadto w Senacie USA została uchwalona ustawa, która powołuje fundusz gwarantujący pożyczkę w wysokości 454 miliardów dolarów, która pozwoli kinom pokrycie kosztów stałych. NATO w oficjalnych oświadczeniu podziękowało za to, że udało się wypracować ten plan pomocy.