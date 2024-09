Tajemniczy film o wampirach twórcy Czarnej Pantery ma tytuł. Michael B. Jordan w podwójnej roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

To jeden z najbardziej tajemniczych filmów, jakie obecnie powstają. Ryan Coogler, reżyser dwóch części Czarnej Pantery, kręci nowy film dla Warner Bros. Produkcja ruszyła w połowie kwietnia tego roku w Nowym Orleanie, a prace trwały do 17 lipca. Chociaż od dwóch miesięcy trwa postprodukcja, to wytwórnia nadal nie ogłosiła nawet oficjalnego tytułu swojego nadchodzącego filmu. Z pomocą przyszedł jednak scooper Daniel Richtman, który ujawnił pierwsze informacje o produkcji.

Sinners - opis fabuły nowego filmu Ryana Cooglera

Zdaniem Richtmana film zatytułowany został Sinners. Informator potwierdził również, że Michael B. Jordan wciela się w podwójną rolę i zagrał bliźniaków, którzy prawdopodobnie będą musieli walczyć z wampirami.

Tak brzmi opis fabuły:

Próbując porzucić swoje trudne życie, bliźniacy (Jordan) wracają do rodzinnego miasta, aby zacząć od nowa i odkrywają, że czeka na nich jeszcze większe zło.

Według wcześniejszych informacji Sinners miał być filmem osadzonym na Południu za czasów Jima Crowa. Oprócz wampirów historia miała korzystać z nadprzyrodzonych zjawisk, które oparte są na legendach i tradycjach Południa.

W obsadzie poza Michaela B. Jordana znaleźli się Delroy Lindo, Jack O'Connell, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Hailee Steinfeld, Li Jun Li, Lola Kirke, Yao, Miles Caton, Peter Dreimanis, Christian Robinson oraz Jermaine Mctizic.

Sinners – premierę filmu wyznaczono na 7 marca 2025 roku.