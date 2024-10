Skandal w Krakowie! Radio zwalnia dziennikarzy i zastępuje ich AI

Obraz Vilius Kukanauskas z Pixabay

W Krakowie doszło do nietypowej sytuacji. Off Radio Kraków podjęło decyzję o zwolnieniu kilkunastu osób z redakcji, w tym doświadczonych i cenionych dziennikarzy, aby zastąpić ich sztuczną inteligencją. Wszystkie osoby tworzące audycje przestały pracować w tej stacji. O zwolnieniach poinformował Mateusz Demski, jeden z dziennikarzy, który pracował tam blisko trzy lata.

Off Radio Kraków z AI

Jak informuje Demski, od 22 października na antenie pojawiło się troje nowych prowadzących: Emi, Kuba i Alex, którzy zostali w całości wygenerowani przez sztuczną inteligencję. Mają poruszać różnorodne tematy społeczne, polityczne, muzyczne, a także popkulturowe. Warto zaznaczyć, że kwestia AI w popkulturze budzi kontrowersje – to m.in. jeden z powodów strajków aktorów i scenarzystów w USA w 2023 roku. Ważnym aspektem ugody było uregulowanie kwestii prawnych dotyczących AI.

Decyzja Off Radio Kraków wywołała oburzenie w środowisku dziennikarskim w Polsce. Post Mateusza Demskiego dotyczący tej sytuacji szybko zyskał zasięgi w mediach społecznościowych, rozprzestrzeniając się niczym kula śnieżna. W ramach protestu powstała również petycja, którą można podpisać, aby wesprzeć zwolnionych dziennikarzy. W poście Mateusza Demskiego czytamy: "Sztuczne twory mają mówić o kulturze i sztuce, sprawach społecznych, prawach obywatelskich i potrzebach osób queerowych. O kwestiach z zakresu szeroko rozumianej humanistyki – wymagających szczególnej czułości i wrażliwości". Wszyscy komentujący są zgodni, że jest to groźna i niebezpieczna sytuacja, która nie powinna mieć miejsce, ponieważ takie wykorzystywanie AI zabija kulturę, która wymaga empatii. emocji i wrażliwości. W komentarzach pojawia się realna obawa o dehumanizację dziennikarstwa. Często powtarza się wniosek, że zastąpienie AI może prowadzić do utraty autentyczności i głębi przekazywanych treści.

Według Demskiego, decyzję o zastąpieniu dziennikarzy sztuczną inteligencją podjął redaktor naczelny Marcin Pulit. Osoba odpowiedzialna za tę decyzję określiła ją jako „eksperyment badawczo-medialny”, który ma być skierowany do przedstawicieli pokolenia Z i odpowiadać na ich potrzeby oraz zainteresowania.

Przypomnijmy, że Off Radio Kraków to stacja publiczna. Na oficjalnym fanpage'u na Facebooku można znaleźć post z dumą ogłaszający prowadzących stworzonych przez AI.