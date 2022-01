Skarb narodów - obsada serialu Disney+. Udźwignie spuściznę Nicholasa Cage'a?

Fot. Materiały prasowe

Skarb narodów to kultowy film przygodowy z udziałem Nicholasa Cage'a z 2004 roku. Platforma Disney+ postanowiła stworzyć na jego podstawie serial, którego akcja będzie rozgrywać się w tym samym uniwersum. Seria będzie spin-offem do oryginału, a w centrum rozgrywających się wydarzeń tym razem zobaczymy młodą bohaterkę Jess, w którą wcieli się aktorka Lisette Alexis. Protagonistka będzie poszukiwać odpowiedzi na temat swojej rodziny, a jednocześnie spróbuje ocalić zaginiony skarb. Dodano pięć nowych nazwisk do obsady - zobaczcie sami.

Skarb narodów - obsada serialu Disney+

Nowymi członkami obsady są Lyndon Smith (Parenthood), Zuri Reed (Flatbush Misdemeanors), Jake Austin Walker (12 Mighty Orphans), Antonio Cipriano (Jagged Little Pill) i Jordan Rodrigues (Light as a Feather). Zobaczcie, jak prezentują się aktorzy i w kogo wcielą się w serialu.

Zuri Reed - Tasha, najlepsza przyjaciółka Jess od czasów liceum. Jest geniuszem technologicznym, który używa mediów społecznościowych do walki z wielkimi korporacjami. Gdy dołącza do przygody, musi poważnie przemyśleć swój system wartości.

Skarb narodów - informacje

Reżyseruje Mira Nair. Producentem serialu jest Jerry Bruckheimer. Scenariusz do nowej serii Disney+ piszą Marianne i Cormac Wibberley.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.