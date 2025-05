fot. EA

Pierwsze plotki o tym, że powstanie gra z Czarną Panterą w roli głównej, pojawiły się w sieci już w 2022 roku. Potwierdzono je jednak dopiero w lipcu 2023 roku, kiedy ujawniono, że będzie to trzecioosobowa gra dla jednego gracza, a za jej stworzenie odpowiadać będzie nowe studio — Cliffhanger Games. Później wokół projektu zrobiło się cicho, co sprawiło, że niektórzy zaczęli obawiać się o jego dalsze losy. Niestety, ich obawy okazały się słuszne — 28 maja poinformowano o skasowaniu produkcji i zamknięciu studia.

Informacja o anulowaniu gry i zamknięciu Cliffhanger Games pochodzi z wiadomości wysłanej do pracowników przez Laurę Miele, stojącą na czele EA Entertainment. Decyzja ta ma być podyktowana chęcią „większej koncentracji i ukierunkowania twórczej energii na najbardziej znaczące możliwości rozwoju”. Co więcej, poinformowano również o zwolnieniach w innych zespołach.

To trudne decyzje. Dotykają osób, z którymi współpracowaliśmy, od których się uczyliśmy i z którymi dzieliliśmy prawdziwe chwile. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by ich wspierać — pomagamy znaleźć możliwości wewnątrz EA, gdzie z powodzeniem udawało nam się już pomagać ludziom w znalezieniu nowej pracy — napisała Miele.