Skołowani - zdjęcia z polskiej komedii romantycznej. Tym razem ma ona głębsze przesłanie

fot. Anna Gostkowska

Skołowani to polska wersja historii opowiedzianej we francuskim filmie Kręcisz mnie. Główne role grają Agnieszka Grochowska oraz Michał Czarnecki. W obsadzie są także Marianna Zydek, Marcin Perchuć, Bartłomiej Kotschedoff, Gabriela Muskała, Jerzy Bończak, Maria Pakulnis i Mikołaj Grabowski.

Skołowani - zdjęcia

Skołowani

Skołowani - opis fabuły

Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale... kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?

– Po pierwsze, trzeba zadać sobie pytanie: czy skoro film „Tout le monde debout” [tytuł oryginału] już powstał i odniósł sukces, warto robić jego adaptację? – mówi reżyser filmu, Jan Macierewicz. – Zdecydowanie tak! Ten film nie jest tylko komedią romantyczną. Oprócz inteligentnego humoru, widzę w tym filmie drugie, edukacyjno-społeczne dno. Wraz z operatorem, Michałem Pukowcem, chcemy w atrakcyjny sposób opowiedzieć o ludzkich relacjach, o miłości, ale i trudnych czasem wyborach.

Skołowani - premiera w 2023 roku w kinach.