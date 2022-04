Skull and Bones w akcji! Do sieci wyciekł gameplay z zapomnianej gry Ubisoftu

fot. Ubisoft

Pamiętacie jeszcze Skull and Bones? Jeśli nie, to śpieszę z pomocą: to produkcja Ubisoftu, która ma pozwolić graczom na wcielenie się w piratów i brać udział w efektownych starciach na wodach Oceanu Indyjskiego. Tytuł ten po raz pierwszy ujawniono na E3 jeszcze w 2017 roku i miał on trafić na sklepowe półki już rok później. Tak się jednak nie stało: nastąpiły kolejne opóźnienia, a nawet pojawiły się wzmianki o... rozpoczęciu całej produkcji gry od nowa. Wygląda jednak na to, że wkrótce możemy dowiedzieć się czegoś więcej, bo do sieci wyciekł materiał prezentujący rozgrywkę z wersji testowej.

Krótkie, trwające około 6 minut nagranie przedstawia gameplay. Gracze będą mogli łączyć się w drużyny i podejmować się różnych zadań, zyskując tym samym środki na dalszą działalność, na przykład naprawę okrętu czy kupowanie przedmiotów. Poniżej możecie zobaczyć, jak to wygląda, ale radzimy się śpieszyć: nie można wykluczyć, że wideo z czasem zostanie usunięte.

Skull and Bones nie ma jak na razie ustalonej nowej daty premiery.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.