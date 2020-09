Słodkie kłamstwka - reboot idzie w stronę horroru! Jest już teaser i opis fabuły

fot. materiały prasowe

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że powstanie reboot Słodkich Kłamstewek, a nadchodzący serial zostanie napisany przez Roberto Aguirre-Sacasę, twórcę Riverdale. Nasze podejrzenia co do tego, że zapowiedziana seria trafi na platformę HBO Max, właśnie zostały potwierdzone przez streamera. Znany jest już także pełen tytuł reboota - Pretty Little Liars: Original Sin.

W Pretty Little Liars: Original Sin pojawią się nowe postaci, a akcja rozgrywać będzie się w nowym mieście. Fabuła nadchodzącego serialu skupi się bowiem na grupie nastoletnich dziewcząt, które są prześladowane przez nieznanego napastnika. Ma to związek z wydarzeniami rozgrywającymi się w ich mieście 20 lat wcześniej. Nastolatki będą zmuszone, by płacić za grzechy swych rodziców, które ci popełnili na długo przed narodzeniem dziewcząt.

W zapowiedzianej serii możemy spodziewać się więcej morderstw, tajemnic i skandali. Oto, co o serialu zdradza Roberto Aguirre-Sacasa:

Jesteśmy wielkimi fanami Wielkich kłamstewek i wiemy, że oryginalną serię powinniśmy traktować jako kanon. Postanowiliśmy więc zrobić coś innego. W reboocie skłaniamy się bardziej w stronę suspensu i horroru, co, jak mamy nadzieję, pozwoli nam wprowadzić nowe, zaskakujące elementy do tego, co fani serialu znają i kochają.

Na Twitterze pojawiła się też zapowiedź i krótki teaser Pretty Little Liars: Original Sin:

Nowa generacja Słodkich kłamstewek już wkrótce na HBO Max - czytamy w zapowiedzi.

Będziecie oglądać?