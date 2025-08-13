placeholder
placeholder

Trwają prace nad prequelem Zniknięć. Co wiadomo?

Zniknięcia, których reżyserem i scenarzystą jest Zach Cregger, najprawdopodobniej doczekają się prequelu. Na jakim etapie prac jest nowy horror?
tpb-vod

Zniknięcia, których reżyserem i scenarzystą jest Zach Cregger, najprawdopodobniej doczekają się prequelu. Na jakim etapie prac jest nowy horror?
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Zniknięcia fot. New Line Cinema
Horror Zniknięcia podczas premierowego weekendu znakomicie poradził sobie w box office. Film Zacha Creggera zarobił na całym świecie 70 mln dolarów. Pokonał Zakręcony piątek 2, Jurassic World: Odrodzenie, Supermana i Fantastyczną 4: Pierwsze kroki. Nie dziwi, że New Line Cinema już myśli o kolejnym filmie w tym świecie.

Czytaj więcej: Film Zniknięcia króluje w kinach. Fantastyczna 4 z kolejnym spadkiem, Superman blisko sukcesu

Prequel Zniknięć na wczesnym etapie prac

Według serwisu Deadline, New Line prowadzi wstępne rozmowy dotyczące prequela Zniknięć. Szczegóły fabuły są owiane tajemnicą i nie wiadomo, w jakiej roli Cregger miałby uczestniczyć w projekcie, ponieważ prace nad nim są jeszcze na bardzo wczesnym etapie. Podobno jego znajomy scenarzysta zwrócił się do niego z pomysłem, który naprawdę go zainspirował. Ten pomysł nie został jeszcze przedstawiony New Line ani Warner Bros. 

Źródła podają, że reżyser ma w planach dwa inne filmy, na których skupi się w najbliższej przyszłości. Obecnie przygotowuje dla Sony Resident Evil, a następnie ma zająć się produkcją zatytułowaną Flood.

Zniknięcia - zdjęcia

Zniknięcia

arrow-left
Zniknięcia
fot. New Line Cinema
arrow-right

Zniknięcia - fabuła

Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

W obsadzie znaleźli się Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich i Benedict Wong.

Źródło: Deadline

Powiązane filmy

8,0

2025
Zniknięcia
Zobacz w kinie Zniknięcia Horror
