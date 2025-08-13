Trwają prace nad prequelem Zniknięć. Co wiadomo?
Zniknięcia, których reżyserem i scenarzystą jest Zach Cregger, najprawdopodobniej doczekają się prequelu. Na jakim etapie prac jest nowy horror?
Horror Zniknięcia podczas premierowego weekendu znakomicie poradził sobie w box office. Film Zacha Creggera zarobił na całym świecie 70 mln dolarów. Pokonał Zakręcony piątek 2, Jurassic World: Odrodzenie, Supermana i Fantastyczną 4: Pierwsze kroki. Nie dziwi, że New Line Cinema już myśli o kolejnym filmie w tym świecie.
Prequel Zniknięć na wczesnym etapie prac
Według serwisu Deadline, New Line prowadzi wstępne rozmowy dotyczące prequela Zniknięć. Szczegóły fabuły są owiane tajemnicą i nie wiadomo, w jakiej roli Cregger miałby uczestniczyć w projekcie, ponieważ prace nad nim są jeszcze na bardzo wczesnym etapie. Podobno jego znajomy scenarzysta zwrócił się do niego z pomysłem, który naprawdę go zainspirował. Ten pomysł nie został jeszcze przedstawiony New Line ani Warner Bros.
Źródła podają, że reżyser ma w planach dwa inne filmy, na których skupi się w najbliższej przyszłości. Obecnie przygotowuje dla Sony Resident Evil, a następnie ma zająć się produkcją zatytułowaną Flood.
Zniknięcia - zdjęcia
Zniknięcia - fabuła
Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.
W obsadzie znaleźli się Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich i Benedict Wong.
Źródło: Deadline
