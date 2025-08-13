Marvel już ma scenę z Avengers: Doomsday z ikoną MCU? Niepewne losy Spider-Manów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W sieci pojawiło się mnóstwo nowych spekulacji związanych z Avengers: Doomsday, które przedstawił scooper Divinity Seeker. Prawdopodobnie najważniejsza z rewelacji dotyczy tego, że w przyszłorocznym filmie Marvela faktycznie zagra Chris Evans - i to jako Steve Rogers aka Kapitan Ameryka. Aktor miał już nawet nagrać scenę ze swoim udziałem na potrzeby Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, lecz ostatecznie zadecydowano o jej wykorzystaniu w Doomsday. Nie jest jasne, jak dużą rolę w ekranowej opowieści będzie miał Evans.

Są też inne doniesienia:

Na początku filmu zobaczymy jedną z wersji Spider-Mana, w którego wcieli się Tobey Maguire;

Andrew Garfield najprawdopodobniej nie pojawi się w Avengers: Doomsday

Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja Toma Hollanda - jego Peter Parker nie jest częścią najważniejszego wątku produkcji;

Według scoopera Doomsday to jedynie przystawka przed Secret Wars; Marvel w pierwszym z filmów pokaże całą armię postaci, jednak największe gwiazdy MCU - "Tom Holland, Elizabeth Olsen, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Benedict Cumberbatch i wielu innych" - wejdą na pierwszy plan wydarzeń dopiero w drugiej z planowanych produkcji.

Mamy również okazję zobaczyć zakulisowe materiały z planu, którymi podzielił się ekranowy Nightcrawler, Alan Cumming:

Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 18 grudnia przyszłego roku.