Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller
Scenarzysta Michael Sussman ujawnił pomysł na serial nawiązujący do Star Trek: Enterprise. Chodzi o projekt, w którym Scott Bakula grał kapitana Jonathana Archera. Są pierwsze informacje o potencjalnych planach.
Scenarzysta Michael Sussman ujawnił pomysł na serial nawiązujący do Star Trek: Enterprise. Chodzi o projekt, w którym Scott Bakula grał kapitana Jonathana Archera. Są pierwsze informacje o potencjalnych planach.
Michael Sussman, producent i scenarzysta z uniwersum Star Treka (Voyager, Enterprise), ujawnił, że ma pomysł na nowy serial o postaci kapitana Jonathana Archera z serialu Star Trek: Enterprise. W rozmowie z TrekMovie.com podczas konwentu w Las Vegas potwierdził, że Bakula zgodził się ponownie zagrać swojego bohatera.
Nowy Star Trek
Star Trek: Enterprise rozgrywał się 100 lat przed wydarzeniami z pierwszego Star Treka z lat 60. Archer był kapitanem statku Enterprise, który był pierwszym mającym możliwości podróżowania w warp. W ostatnim odcinku ujawniono, że po wydarzeniach Archer został admirałem Gwiezdnej Floty, potem przeszedł na emeryturę i został politykiem. Ostatecznie został prezydentem Federacji Planet. Nowy projekt ma być właśnie o tym – Sussman nazywa go thrillerem politycznym, a potencjalny tytuł to Star Trek: United.
Star Trek jak Star Wars: Andor
Michael Sussman ujawnił, że zaprezentował pomysł Alexowi Kurtzmanowi, nadzorcy tworzenia uniwersum Star Treka, i został odebrany bardzo pochlebnie. Następnie zorganizowano mu spotkania z osobami decyzyjnymi z CBS Studios i platformy Paramount+. Potem jednak pojawił się problem, bo Paramount Pictures ogłosił cięcie wydatków na projekty streamingowe. Sussman ma jednak nadzieję, że nowy prezes Paramountu, David Ellison, to zmieni po połączeniu ze Skydance, do którego niedawno doszło. Liczy, że to jest szansa dla tego projektu.
Ogłoszenie publiczne tego pomysłu już wzbudziło zainteresowanie fanów, którzy dyskutują o nim w sieci. Pozytywny odbiór jego wizji może okazać się kluczowy w przekonaniu do realizacji projektu.
Źródło: trekmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1955, kończy 70 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1962, kończy 63 lat