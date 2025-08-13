Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller

Scott Bakula jako Jonathan Archer w mundurze, który trochę przypominał te z poprzednich Star Treków, a trochę kombinezony NASA. / Fot. CBS

Reklama

Michael Sussman, producent i scenarzysta z uniwersum Star Treka (Voyager, Enterprise), ujawnił, że ma pomysł na nowy serial o postaci kapitana Jonathana Archera z serialu Star Trek: Enterprise. W rozmowie z TrekMovie.com podczas konwentu w Las Vegas potwierdził, że Bakula zgodził się ponownie zagrać swojego bohatera.

Nowy Star Trek

Star Trek: Enterprise rozgrywał się 100 lat przed wydarzeniami z pierwszego Star Treka z lat 60. Archer był kapitanem statku Enterprise, który był pierwszym mającym możliwości podróżowania w warp. W ostatnim odcinku ujawniono, że po wydarzeniach Archer został admirałem Gwiezdnej Floty, potem przeszedł na emeryturę i został politykiem. Ostatecznie został prezydentem Federacji Planet. Nowy projekt ma być właśnie o tym – Sussman nazywa go thrillerem politycznym, a potencjalny tytuł to Star Trek: United.

Star Trek jak Star Wars: Andor

– To thriller polityczny i dramat rodzinny osadzony w chaotycznych czasach budowania Federacji. Zrobiliśmy 98 odcinków Enterprise i myślę, że Bakula czuł, jakby wszystko pokazał na temat tej postaci, ale teraz to jest inny kierunek rozwoju dla Archera. Zaintrygowało go to. Moją aspiracją jest to, by ten serial zrobił dla Star Treka to, co Andor zrobił dla Star Wars – by stworzyć serial opowiadający dojrzałe, dorosłe historie i pokazać je w realistyczny, poważny sposób.

Michael Sussman ujawnił, że zaprezentował pomysł Alexowi Kurtzmanowi, nadzorcy tworzenia uniwersum Star Treka, i został odebrany bardzo pochlebnie. Następnie zorganizowano mu spotkania z osobami decyzyjnymi z CBS Studios i platformy Paramount+. Potem jednak pojawił się problem, bo Paramount Pictures ogłosił cięcie wydatków na projekty streamingowe. Sussman ma jednak nadzieję, że nowy prezes Paramountu, David Ellison, to zmieni po połączeniu ze Skydance, do którego niedawno doszło. Liczy, że to jest szansa dla tego projektu.

Ogłoszenie publiczne tego pomysłu już wzbudziło zainteresowanie fanów, którzy dyskutują o nim w sieci. Pozytywny odbiór jego wizji może okazać się kluczowy w przekonaniu do realizacji projektu.