Snake Eyes - Henry Golding i nie tylko na pierwszych zdjęciach z filmu

Snake Eyes: G.I. Joe Origins to jeden z najbardziej charakterystycznych bohaterów serii zabawek Hasbro, który od początku należy do drużyny G.I. Joe. To milczący ninja i doskonały skrytobójca - jego tożsamość jest utrzymywana w ścisłej tajemnicy, a on sam nigdy nie zdejmował swojego hełmu. W dwóch filmach pełnometrażowych w tę postać wcielał się mistrz sztuk walki i kaskader, Ray Park. W spin-offie serii, który będzie poświęcony właśnie tej postaci, rolę główną zagra Henry Golding. Aktora kojarzymy z produkcji takich jak Bajecznie bogaci Azjaci oraz Zwyczajna przysługa. Fabuła ma skupić się na tytułowym bohaterze, który szuka zemsty za śmierć ojca. Ta doprowadza go do dołączenia do klanu ninja, który pozwoli mu odnaleźć akceptację.

W obsadzie znajdują się również Ursula Corbero, Samara Weaving, Iko Uwais i Andrew Koji. Reżyseruje Robert Schwentke. Zobaczcie oficjalne zdjęcia z filmu:

Snake Eyes

Premiera 23 lipca w USA.