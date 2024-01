Śnieżne Bractwo - jak ocaleli z katastrofy lotniczej zareagowali na film?

fot. Netflix

Śnieżne bractwo to film oparty na dramatycznym wydarzeniu z 1972 roku, kiedy doszło do katastrofy lotu nr 571. Ocaleli utknęli w niedostępnym sercu Andów, pozostawieni samym sobie przez ponad dwa miesiące. Do czasu nadejścia pomocy przeżyło jedynie 16 spośród 33 osób.

Śnieżne Bractwo - co ocaleni sądzą o filmie?

Podczas rozmowy z GamesRadar, reżyser J.A. Bayona opowiedział o pokazie filmu dla ocalałych oraz rodzin ofiar. Ich reakcja była pozytywna.

- Pięć dni przed światową premierą w Wenecji poleciałem do Urugwaju i zaprezentowałem film wszystkim ocalonym, ich rodzinom oraz bliskim zmarłych. Byliśmy przerażeni - nie tylko my, ale także oni. Nie mieli wcześniej okazji przeczytać scenariusza, więc nie wiedzieli, czego się spodziewać. Ostatecznie uważam, że ich reakcja była bardzo pozytywna. Byłem poruszony widokiem tych ludzi razem po raz pierwszy od 50 lat - nagle oglądali wspólnie film, przytulając się i płacząc.

Śnieżne Bractwo

Śnieżne Bractwo - fabuła, gdzie oglądać?

Oparty na książce dziennikarza Pabla Vierciego, film opowiada historię ludzi, którzy przeżyli katastrofę lotniczą w Andach w 1972 roku. Aby przeżyć, zmuszeni są podjąć radykalne kroki, w tym dopuścić się kanibalizmu.

Film dostępny tylko na Netflix.