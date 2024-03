Sok z żuka 2 - Catherine O'Hara o filmie. Kultowa piosenka powróci!

fot. Warner Bros.

Sok z żuka 2 to kontynuacja kultowego filmu z lat 80. Wiemy już, że do ról powróci m.in. Michael Keaton, Winona Ryder czy Catherine O'Hara, a nową, młodą gwiazdą produkcji zostanie Jenna Ortega. Aktorzy z oryginalnej wersji z 1988 roku chwalili podejście do nowego filmu oraz pomysły, które twórcy na niego mają.

O filmie wypowiedziała się również Catherine O'Hara, która wspomniała o rzeczy, która dla wielu fanów oryginału może być niezwykle istotna.

Day-O jest w filmie. To było tak kochane i zabawne. Michael Keaton bardzo się cieszył, że tam jest. Jenna Ortega jest tak fajną, młodą kobietą. Winona wygląda tak samo!

Day-O to oczywiście piosenka, którą znać możecie również jako Banana Boat Song.

Sok z żuka 2 - co wiadomo o filmie?

Nowym oryginalnym tytułem filmu jest Beetlejuice Beetlejuice. Z zapowiedzi osób pracujących nad produkcją wynika, że będzie to przede wszystkim historia rodzinna, prezentująca zawiłe więzi międzyludzkie wśród Deetzów.

Oprócz Keatona, do uniwersum powraca Winona Ryder w roli Lydii Deetz. Nie zabraknie również Catherine O'Hary jako Delii. W filmie zobaczymy także Jennę Ortegę, Monicę Bellucci, Willema Dafoe, Justina Therouxa oraz Burna Gormana.

Sok z żuka 2 - światowa premiera filmu została zaplanowana na 6 września 2024 roku.