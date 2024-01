Sok z żuka 2 - Willem Dafoe w pozytywnych słowach o filmie. To nie jest skok na kasę

fot. Columbia Pictures // Marvel Studios

W nadchodzącym filmie Sok z żuka 2 do swoich ról powrócą Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Ponadto w obsadzie znaleźli się Monica Bellucci jako żona Beetlejuice'a oraz Jenna Ortega, która wciela się w córkę Lydii o imieniu Astrid. Produkcję opisuje się jako "historię rodzinną", ponieważ podejmuje problematykę zawiłych więzi międzyludzkich wśród Deetzów. Za kamerą stanął ponownie Tim Burton.

Willem Dafoe staje w obronie Soku z żuka 2

Ponadto w sequelu zagra Willem Dafoe, który w listopadzie przypadkowo wyjawił szczegóły swojej postaci. Wtedy jeszcze nie widział ukończonego filmu, ale świetnie się przy nim bawił. W najnowszym wywiadzie dla Deadline przyznał, że powiedział wtedy zdecydowanie za dużo. Dodał, że był to dla niego słaby moment. Nie rozmawiał jeszcze z Timem Burtonem, ale uważa, że reżyserowi raczej się to nie spodobało.

Opowiedziałem trochę o mojej postaci. To naprawdę nie jest ważne, dopóki to się nie pojawi, ale fajnie się z nim pracowało i myślę, że będzie dobrze. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Ponieważ jest on w duchu [pierwszego filmu] i to bardzo. To nie jest skok na kasę. Atmosfera wciąż tam jest. I oczywiście wróciło wiele tych samych osób. I oni tam byli – naprawdę byli tam w pełnym wymiarze.

Jego wypowiedź jest odpowiedzią na krytykę widzów, którzy uważają, że sequel powstał tylko po to, aby zarobić pieniądze opierając się na sentymencie do kultowego tytułu, jak to było w przypadku np. Matrix: Zmartwychwstania.

Willema Dafoe zobaczymy w nadchodzącym filmie Biedne istoty, który wejdzie do polskich kin 19 stycznia.