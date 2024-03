Sok z żuka 2 - zwiastun kontynuacji. Powrót kultowego Beetlejuice'a po latach!

fot. materiały prasowe

Reklama

Sok z żuka 2 w końcu doczekał się zwiastuna, a formalnie teasera, który pokazuje nam pierwsze sceny z oczekiwanego sequela. Do tej pory absolutnie nic nie wiedzieliśmy o fabule poza dwoma szczegółami: powróci tytułowy Beetlejuice (Michael Keaton) oraz Jenna Ortega wciela się w córkę Lydii z pierwszej części imieniem Astrid. Lydie natomiast znów gra Winona Ryder.

Tim Burton w najnowszym wywiadzie dla EW.com potwierdził, że nie opierali się na efektach komputerowych, tylko tworzyli je praktycznie w charakterystycznym stylu jedynki. Na czele z animacją poklatkową. A dlaczego w USA tytuł to Beetlejuice Bettlejuice? Tak wyjaśnił to Burton:

- Ile minęło? 35 lat. Nie czułem więc, że Beetlejuice 2 tutaj pasuje. Nie odnoszę wrażenia, że to taki film. Alternatywnym tytułem było nawiązuje do mojego ulubionego filmu o Drakuli pt. Drakula A.D. 1972. Tytuł więc brzmiał Beetlejuice 2024 A.D, ale to, co wybraliśmy było fajne i proste.

Zobaczcie zwiastun i oceńcie, co twórcy tym razem przygotowali.

Sok z żuka 2 - zwiastun

Warner Bros. Polska publikując zwiastun zaskoczył tytułem. Wygląda na to, że nie będzie to Sok z żuka 2, a oryginalny Beetlejuce Beetlejuice.

Sok z żuka 2 - zdjęcia

Pierwsze oficjalne zdjęcia postaci. W tym Michael Keaton jako Beetlejuice.

Sok z żuka 2

Sok z żuka 2 - opis fabuły

Po nieoczekiwanej tragedii w rodzinie, trzy pokolenie rodziny Deetzów powracają do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu i portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.

Sok z żuka 2 - obsada

Do swoich ról powrócą Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Ponadto w obsadzie znalazły się Monica Bellucci jako żona Beetlejuice'a oraz Jenna Ortega, którą najbardziej znamy z Wednesday.

Za sterami ponownie stoi twórca pierwszej części Tim Burton. Co ciekawe, filmowiec współpracował wcześniej z Ortegą przy wspomnianym serialu Wendesday, który wyreżyserował.

Sok z żuka 2 - premiera 6 września 2024 roku w kinach.