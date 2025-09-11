Song Sung Blue – zwiastun nowego musicalu. Siła miłości, traum i hitów Neila Diamonda
Nowy musical Song Sung Blue zabierze widzów w emocjonalną podróż z przebojami piosenkarza i kompozytora, Neila Diamonda w tle. Na jaką opowieść szykuje nas zwiastun?
Song Sung Blue przedstawia opartą na faktach historię pary z miasta Milwaukee, która założyła zespół muzyczny o nazwie Lightning & Thunder. Duet zyskał lokalną popularność, wykonując piosenki Neila Diamonda. W podążaniu za marzeniami, bohaterów napędza romantyczna miłość i wspólna pasja muzyczna.
Song Song Blue - zwiastun
Zwiastun filmu pokazuje jednak więcej niż tylko muzyczne uniesienia – wyraźnie akcentuje motyw powojennej traumy, która odciska piętno na głównym bohaterze. To nie tylko historia kariery lokalnych muzyków – to też opowieść o zmaganiach z przeszłością oraz odbudowie życia po kryzysie.
Song Sung Blue – twórcy, obsada i data premiery
W rolach głównych Hugh Jackman oraz Kate Hudson. Z kolei za scenariusz oraz reżyserię odpowiada Craig Brewer, twórca m.in. Pod prąd i Footloose.
Wiadomo, że Song Sung Blue, z ramienia wytwórni Focus features, trafi na ekrany amerykańskich kin 25 grudnia bieżącego roku. Na razie nie ma potwierdzonej daty premiery filmu w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę bardzo pozytywne reakcje z pokazów testowych, można się spodziewać, że musical zadebiutuje w polskich kinach na początku 2026 roku.
