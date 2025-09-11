placeholder
Reklama
placeholder

Song Sung Blue – zwiastun nowego musicalu. Siła miłości, traum i hitów Neila Diamonda

Nowy musical Song Sung Blue zabierze widzów w emocjonalną podróż z przebojami piosenkarza i kompozytora, Neila Diamonda w tle. Na jaką opowieść szykuje nas zwiastun?
placeholder
Reklama
placeholder
Jakub Zawirski
Jakub Zawirski
Tagi:  zwiastun 
Song Song Blue fot. materiały prasowe
Reklama

Song Sung Blue przedstawia opartą na faktach historię pary z miasta Milwaukee, która założyła zespół muzyczny o nazwie Lightning & Thunder. Duet zyskał lokalną popularność, wykonując piosenki Neila Diamonda. W podążaniu za marzeniami, bohaterów napędza romantyczna miłość i wspólna pasja muzyczna.

Song Song Blue - zwiastun

Zwiastun filmu pokazuje jednak więcej niż tylko muzyczne uniesienia – wyraźnie akcentuje motyw powojennej traumy, która odciska piętno na głównym bohaterze. To nie tylko historia kariery lokalnych muzyków – to też opowieść o zmaganiach z przeszłością oraz odbudowie życia po kryzysie.

Song Sung Blue – twórcy, obsada i data premiery

W rolach głównych Hugh Jackman oraz Kate Hudson. Z kolei za scenariusz oraz reżyserię odpowiada Craig Brewer, twórca m.in. Pod prąd i Footloose.

Wiadomo, że Song Sung Blue, z ramienia wytwórni Focus features, trafi na ekrany amerykańskich kin 25 grudnia bieżącego roku. Na razie nie ma potwierdzonej daty premiery filmu w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę bardzo pozytywne reakcje z pokazów testowych, można się spodziewać, że musical zadebiutuje w polskich kinach na początku 2026 roku.

Jakub Zawirski
Jakub Zawirski
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Anemone
-

Daniel Day-Lewis szczerze o powrocie do aktorstwa. Zdradza powód

2 Okładka książki Alchemised
-

Zakazany romans Draco i Hermiony otrzyma książkę i ekranizację. Kwota szokuje

3 The Mandalorian & Grogu
-
Plotka

Lucasfilm wybrał nową twarz Gwiezdnych Wojen? Trylogia jest w planach - jest jedno "ale"

4 Zachary Quinto (Spock) - aktora typowano do tej roli ze względu na jego podobieństwo do Leonarda Nimoy'a. Także umiejętnościami był to aktor adekwatny do tej roli i w istocie tak się też stało.
-

Star Trek - Zachary Quinto chce wrócić do roli Spocka. Napisał nawet do J.J. Abramsa

5 Ikaris – jako jeden z Eternals, zyskał nieśmiertelność, super siłę i zdolność lotu dzięki energii kosmicznej.
-

Reżyserka Eternals wraca po 4 latach przerwy. Odpowiada na krytykę filmu MCU

6 The Witcher
-
Plotka

Musical w 4. sezonie Wiedźmina? Zupa rybna z dodatkami tańca i śpiewu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e175

Moda na sukces

s15e16

Masterchef (US)

s11e09

Wykute w ogniu

s10e26

Wykute w ogniu

s38e168

Zatoka serc

s38e169

Zatoka serc

s38e170

Zatoka serc

s27e27

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tyler Hoechlin
Tyler Hoechlin

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Szykulska
Ewa Szykulska

ur. 1949, kończy 76 lat

Elizabeth Henstridge
Elizabeth Henstridge

ur. 1987, kończy 38 lat

Ludacris
Ludacris

ur. 1977, kończy 48 lat

Taraji P. Henson
Taraji P. Henson

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

8

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: wyniki 1. odcinka. Kto wygrał?

10

Debby Ryan jest w ciąży. Gwiazda Disneya zostanie mamą po raz pierwszy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV