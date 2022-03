Sonic 2 - Knuckles w klipie z filmu. Posłuchaj utworu promującego produkcję

fot. Paramount Pictures

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu Sonic. Szybki jak błyskawica 2, sequela popularnej produkcji z 2020 roku opartej na kultowej serii gier od SEGI. Do sieci trafił klip z widowiska, który daje lepsze spojrzenie na postać Knucklesa, przeciwnika Sonica. Ponadto zadebiutował teledysk Kida Cudiego do piosenki Stars in the Sky znajdującej się na ścieżce dźwiękowej filmu. Materiały wideo są dostępne poniżej.

W produkcji nasz superszybki, niebieski jeż będzie musiał połączyć siły z lisem Talesem, aby powstrzymać Dr Robotnika, który pragnie zdobyć Szmaragd Chaosu, artefakt o ogromnej mocy.

Sonic 2 - klip z filmu

Sonic 2 - teledysk

W obsadzie sequela znaleźli się James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Idris Elba, Adam Pally, Shemar Moore i Jim Carrey. Jeff Fowler, twórca pierwszej części, powraca za kamerą, a Pat Casey, Josh Miller i John Whittington piszą scenariusz produkcji.

Sonic. Szybki jak błyskawica 2 - premiera filmu w Polsce 22 kwietnia 2022 roku.

