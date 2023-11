Sonic 3 - nowa grafika pokazuje, jak będzie wyglądał filmowy Shadow

fot. SEGA

Na oficjalnym profilu serii Sonic. Szybki jak błyskawica w serwisie X pojawiła się grafika z potwierdzeniem daty premiery filmu Sonic 3. Co ciekawe, nie tylko przypomniano tam, że produkcja ta trafi na ekrany kin 20 grudnia 2024 roku, ale też przygotowano pewną niespodziankę dla fanów i pokazano fragment ciała Shadowa, a więc kolejnej postaci dobrze znanej fanom gier z niebieskim jeżem w roli głównej. Możemy zobaczyć jego bardzo charakterystyczne buty i rękawice.

Shadow to antybohater i jeden z najważniejszych oraz najpotężniejszych rywali Sonica. Po raz pierwszy wystąpił w grze Sonic Adventure 2 z 2001 roku, później powrócił w wielu innych produkcjach. W 2005 roku na rynek trafiła gra Shadow the Hedgehog, w której był on grywalnym bohaterem.

https://twitter.com/SonicMovie/status/1729878742775001179

Szczegóły na temat fabuły trzeciego Sonica trzymane są w tajemnicy, choć można założyć, że to Shadow odegra tam istotną rolę. Przypominamy również, że poza trzecią częścią serii trwają również prace nad serialowym spin-offem z Knucklesem w roli głównej.