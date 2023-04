Knuckles - Kid Cudi i Edi Patterson w obsadzie spin-offu Sonic. Szybki jak błyskawica

fot. materiały prasowe

Serwis Deadline poinformował, że do obsady serialu Knuckles dołączyli Scott Mescudi (znany także jako Kid Cudi), Edi Patterson, Julian Barratt i Ellie Taylor, a gościnny występ zaliczy Rory McCann. W produkcji powrócą również Adam Pally jako Walt Whipple oraz Tika Sumpter, czyli znana z filmowej serii o niebieskim jeżu Maddie. W tytułowa rolę ponownie wcieli się Idris Elba.

Knuckles to serialowy spin-off, którego akcję osadzono pomiędzy filmem Sonic. Szybki jak błyskawica 2, a trzecią częścią, której premierę zaplanowano na 20 grudnia 2024 roku. Mamy zobaczyć w nim zabawną podróż, w której tytułowy bohater będzie szkolił swojego następce, Wade'a.

O serialu dowiedzieliśmy się w lutym 2022 roku, jednak mimo upływu ponad roku póki co nie doczekał się on daty premiery. Wiemy natomiast, że trafi on na platformę Paramount+.