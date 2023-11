The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i... Godzilla w Hyrule. Film stworzony przez gracza zaskakuje

fot. materiały prasowe, Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nie oferuje może takiej swobody, jak Minecraft i inne, podobne produkcje, ale mimo tego kreatywność graczy potrafi zaskoczyć. Świetnym tego przykładem jest film stworzony przez użytkownika o pseudonimie sumoguri2323, który postanowił przygotować krótką scenę inspirowaną Godzillą. W tym celu wykorzystał on system budowania w grze, by stworzyć zarówno gigantycznego, ziejącego ogniem potwora, jak i machiny starające się go powstrzymać. Efekt jest naprawdę powalający, a praca twórcy została doceniona. W ciągu kilku dni materiał został obejrzany ponad 2 miliony razy, polubiono go 26 tysięcy razy, a ponad 8 tysięcy osób podało go dalej.

https://twitter.com/sumoguri2323/status/1727626043933213155

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to jak na razie najnowsza odsłona popularnej serii Nintendo. Gra zadebiutowała na Switchu w maju tego roku i spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony mediów oraz społeczności.