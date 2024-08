Źródło: materiały prasowe

Na oficjalnym TikToku Sonica pojawił się krótki klip nawiązujący do nowej roli Keanu Reevesa. Aktor użyczy swojego głosu jednej z najbardziej lubianych postaci w grze, Shadow the Hedgehog, który jest również przeciwnikiem tytułowego bohatera. W poniższym filmiku Sonic ogląda występ aktora w Speedzie z 1994 roku, nazywając go "narodowym skarbem". Zobaczcie sami.

Sonic zachwala Keanu Reevesa [WIDEO]

Choć o obsadzeniu Reevesa w tej roli wiadomo już od kwietnia, nowy klip wydaje się sugerować, że pierwszy zwiastun może pojawić się już wkrótce. Przypomnijmy, że antagonista zadebiutował po raz pierwszy w grze Sonic Adventure 2 z 2001 roku. Został stworzony przez dziadka Doktora Robotnika, jako ostateczna forma życia, której zdolności znacząco przewyższają Sonica.

Sonic 3. Szybki jak błyskawica - co wiadomo?

Jeff Fowler, reżyser poprzednich dwóch części, znów stanął za kamerą. W obsadzie poza Reevesem znaleźli się Ben Schwartz, Colleen O'Shaughnessey, Idris Elba, James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey, Lee Majdoub, Tom Butler, Alyla Browne, Krysten Ritter, Sofia Pernas, Cristo Fernández, James Wolk oraz Jorma Taccone.

Sonic 3. Szybki jak błyskawica - premiera filmu została zaplanowana na 20 grudnia 2024 roku.

